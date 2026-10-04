Bitcoin'de 190 bin doların üzerini öngören yeni bir fiyat senaryosu gündeme geldi.
Uzmanlar Bitcoin için yeni zirveye işaret etti
Bitcoin için 190 bin doların üzerini işaret eden yeni senaryo gündemde. Uzman hesaplamasına göre kritik Bitcoin/altın oranının yeniden zirve seviyelerine yaklaşması halinde lider kripto para mevcut rekorunu yüzde 51 aşabilir.Kaynak: Diğer
Strive Yatırım Başkan Yardımcısı Adam Livingston'ın hesabına göre bu seviyeye ulaşılması, altının ons fiyatının 4.760 dolara yükselmesi ve Bitcoin'in altın karşısındaki değerinin yeniden 2024 sonundaki seviyelere yaklaşmasına bağlı.
Karar'da yer alan habere göre, Bitcoin 85 bin doların altında işlem görürken ortaya konan hesap, lider kripto paranın mevcut rekorunun da önemli ölçüde üzerine çıkabileceğini ortaya koyuyor.
Bitcoin'in altına göre performansını gösteren oran, Aralık 2024'te 40 ons seviyesine kadar yükselmişti. O dönemde Bitcoin 106 bin 140 dolar, altının ons fiyatı ise 2 bin 662 dolardı.
Bugün oran 20,4 ons seviyesinde bulunuyor. Bitcoin'in yaklaşık 84 bin 600 dolardan işlem gördüğü mevcut tabloda bu, söz konusu zirveye göre yaklaşık yüzde 49'luk gerilemeye işaret ediyor.
Livingston'ın öngörüsünde ise Bitcoin/altın oranının 40,1'e yeniden yükselmesi ve altının ons fiyatının 4.760 dolara ulaşması gerekiyor. Bu iki varsayımın gerçekleşmesi durumunda Bitcoin'in fiyatı yaklaşık 190 bin 860 dolara çıkıyor.
Söz konusu fiyat senaryosu, elinde yüksek miktarda Bitcoin bulunduran Strategy için de önemli bir değer artışı anlamına geliyor.
Şirketin 847 bin 666 Bitcoin'lik varlığı, Bitcoin'in 190 bin 858 dolar seviyesine yükselmesi halinde yaklaşık 161,8 milyar dolar değerine ulaşabilir. Bu rakam, mevcut seviyeye kıyasla yaklaşık 90 milyar dolarlık artış anlamına geliyor.
Bitcoin'in Ekim 2025'te ulaştığı yaklaşık 126 bin dolarlık tarihi zirve dikkate alındığında, Livingston'ın hesaplaması mevcut rekordan yüzde 51 daha yüksek bir seviyeye karşılık geliyor.
Ancak bu öngörü, piyasadaki diğer fiyat hedeflerinden belirgin biçimde ayrışıyor. Citi'nin Bitcoin için 12 aylık hedefi 113 bin dolar seviyesinde bulunuyor.
Livingston'ın senaryosundaki en önemli nokta ise altının yükselişinden ziyade Bitcoin'in altın karşısında kaybettiği değeri yeniden kazanması. Oranın geçmiş zirvesine dönmesi, 190 bin doların üzerindeki fiyat hesabının temelini oluşturuyor.