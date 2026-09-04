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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Nisan 2026 tarihinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda üç eski cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu. İstanbul, Mardin ve Manisa'daki dosyalarda toplam 23 şüpheli gözaltına alındı veya tutuklandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, emniyet, jandarma teşkilatları ve Cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda geçmiş yıllara ait üç faili meçhul cinayetin daha çözüldüğünü açıkladı.

İSTANBUL’DA ZEYNEP YILDIRIM CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ

İstanbul’da 12 Eylül 2022'den bu yana kayıp olarak aranan Zeynep Yıldırım’ın, kaybolmadan önce en son Fethi Dağlı ile iletişim kurduğu tespit edildi. Başka bir suçtan tutuklu bulunan Dağlı, yapılan sorgulamanın ardından 1 Eylül 2026'da yer gösterme işlemi gerçekleştirdi ve bu süreçte bir kadın cesedine ulaşıldı. Adli Tıp Kurumu tarafından kimliği teyit edilen cesedin ardından Fethi Dağlı yeniden tutuklandı.

MARDİN’DEKİ 14 YILLIK ÇİFTE CİNAYET DOSYASI KAPATILIYOR

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2012 yılında işlenen ve henüz 10 yaşındaki Elif Akın ile babası İsmail Akın’ın hayatını kaybettiği olay, 14 yıl sonra yeniden ele alındı. HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları, yeni bulgular ve ifadelerdeki çelişkilerin incelenmesiyle şüphelilere ulaşıldı. Dört ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

MANİSA AKHİSAR’DAKİ CİNAYETTE 7 GÖZALTI

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2016 yılında öldürülen Abdurrahman Aysu’nun dosyası da yeniden açıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde cinayetin failleri ile suçun gizlenmesine yardım ettiği belirlenen şüpheliler saptandı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa, Bursa ve İstanbul’da yapılan operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

40 DOSYADA 46 MAKTULÜN OLAYI AYDINLATILDI

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın 24 Nisan 2026’daki kuruluşundan bu yana yürütülen operasyonel faaliyetlere değinen Bakan Gürlek, bugüne kadar toplam 40 dosyada 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu olayların aydınlatıldığını belirtti.