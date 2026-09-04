İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şırnak'ın Cizre ilçesinde görev sırasında geçirdiği trafik kazasında yaralanan polis memuru Melih Kaygusuz’un tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Feribot felaketinde acı veda: Şehit Uzman Çavuş Ateş memleketine getirildiFeribot felaketinde acı veda: Şehit Uzman Çavuş Ateş memleketine getirildiGündem

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Kaygusuz'un 6 Temmuz'da görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandığını, 3 Eylül'de ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Çiftçi, "Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.