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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ödeme ve elektronik para kuruluşlarının uzaktan kimlik tespiti süreçleri ile bilgi sistemleri altyapılarına yönelik yönetmelik ve tebliğ değişikliklerini Resmî Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ödeme ve elektronik para kuruluşlarının uzaktan kimlik tespiti işlemleri ile bilgi sistemleri altyapısına ilişkin kuralları yeniden düzenledi. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik ve tebliğ değişiklikleriyle; uzaktan müşteri kabulünde biyometrik yöntemlerin kullanılması, yakın alan iletişimi (NFC) ile doğrulama ve yabancı müşteriler açısından çipli pasaport zorunluluğu mevzuata dahil edildi.

Mevzuatta gerçekleştirilen ilk değişiklikle, ödeme hizmeti sağlayıcılarının uzaktan iletişim araçları üzerinden gerçekleştireceği müşteri kabul süreçlerine biyometrik yöntemler ile elektronik kimlik doğrulama özelliğine sahip kimlik belgeleri resmen eklendi. Kimlik tespitinin yapılabilmesi için kişinin biyometrik verilerinin alınması ve kimlik kartındaki güvenlik unsurlarının doğrulanması süreci kesintisiz şekilde kayıt altına alınacak.

DOĞRULAMADA ÖNCELİK NFC TEKNOLOJİSİNDE OLACAK

Uzaktan kimlik tespiti sırasında kimlik belgesinin ve üzerindeki bilgilerin doğrulanmasında temel yöntem olarak yakın alan iletişimi (NFC) kullanılacak. Kartın orijinallik, bütünlük, yıpranma ve tahrifat kontrolleri beyaz ışık altında gerçekleştirilecek, belgenin ön ve arka yüzünün incelenmesi kayıt altına alınacak. NFC ile doğrulamanın teknik sebeplerle gerçekleştirilemediği durumlarda ise optik karakter tanıma (OCR), kart okuyucu veya MASAK görüşü doğrultusunda Merkez Bankası tarafından onaylanan alternatif yöntemlerden en az biri kullanılacak.

Mevzuat çerçevesinde anonim ön ödemeli araçlar, sürekli iş ilişkisi oluşturmayacak tek seferlik işlemler ve MASAK tebliğlerinde kimlik tespiti zorunluluğu bulunmayan belirli limitin altındaki elektronik para ihracı ile ödeme işlemleri ise bu kapsamlı uzaktan kimlik kontrollerinden muaf tutuldu.

YABANCILARA ICAO STANDARTLARINDA PASAPORT ZORUNLULUĞU

Düzenlemeye eklenen hükümle, Türk vatandaşı olmayan kişilerin uzaktan müşteri kabulüne ilişkin kurallar da netleştirildi. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin kimlik tespiti, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın (ICAO) 9303 numaralı standardına uygun ve NFC özelliği bulunan pasaportlar üzerinden gerçekleştirilebilecek. Bu işlemlerde MASAK Genel Tebliği'nde belirlenen güvenlik esasları uygulanacak.