Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Yapay zeka sanıldı gerçek bambaşka çıktı: Gizemli ada bir anda kayboldu

Yapay zeka sanıldı gerçek bambaşka çıktı: Gizemli ada bir anda kayboldu

Gölün ortasında bir anda ortaya çıkan ağaçlarla kaplı alan, önce yapay zeka sanıldı. Ancak uydu görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Yapay zeka sanıldı gerçek bambaşka çıktı: Gizemli ada bir anda kayboldu - Resim: 1

14 yıl sonra ilk kez maksimum seviyeye ulaşan gölde, ağaçlarla kaplı gizemli bir ada ortaya çıktı. Uydular tarafından görüntülenen ada, daha sonra kayboldu.

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Yapay zeka sanıldı gerçek bambaşka çıktı: Gizemli ada bir anda kayboldu - Resim: 2

Geniş bir gölün ortasında ağaçlarla kaplı bir “ada” ortaya çıktı. Bir süre sonra ise ortadan kayboldu. Üstelik bu sıra dışı oluşum, uydular tarafından da görüntülendi.

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Yapay zeka sanıldı gerçek bambaşka çıktı: Gizemli ada bir anda kayboldu - Resim: 3

ÖNCE YOKTU, SONRA ORTAYA ÇIKTI

21 Temmuz 2026’da Avrupa Uzay Ajansı’nın Sentinel-2 uydusu, gölün üzerinde daha önce bulunmayan yeşil bir alan görüntüledi. Alanın üzerinde ağaçlar bulunuyordu. Daha sonra ise oluşum ortadan kayboldu.

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Yapay zeka sanıldı gerçek bambaşka çıktı: Gizemli ada bir anda kayboldu - Resim: 4

ÖNCE YAPAY ZEKA SANILDI

Kanada’nın Britanya Kolumbiyası bölgesinden alınan görüntüler o kadar sıra dışıydı ki barajı yöneten BC Hydro, ilk başta bunun yapay zekayla oluşturulmuş olabileceğini düşündü. Ancak uydu görüntüleri, oluşumun gerçekten var olduğunu gösterdi.

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Yapay zeka sanıldı gerçek bambaşka çıktı: Gizemli ada bir anda kayboldu - Resim: 5

Uzmanlar, bunun üzerinde ağaçların büyüdüğü sürüklenmiş ağaç parçalarından oluşan doğal bir sal olabileceğini belirtiyor.

Futura sciences'in haberine göre, gizemli oluşum ağustos sonunda yeniden görüldü. Bu kez Williston Gölü’ne dökülen Ospika Nehri üzerinde bulundu. Oluşumun yıllar içinde göl kenarında oluşmuş, rezervuarın 14 yıl sonra ilk kez maksimum seviyeye ulaşmasıyla da yerinden kopmuş olabileceği değerlendiriliyor.

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