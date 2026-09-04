Otomotiv devinde tarihi kriz: 50 bin kişi işten çıkarılacak

Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume, konuya ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu kararın şirketin geleceği için çok güçlü bir sinyal olduğunu belirterek, "İkonik markalarımızı daha çekici, daha güçlü ve daha rekabetçi hale getirmek için önümüzdeki yıllarda yüz milyarlarca avro yatırım yapacağız." ifadesini kullandı.