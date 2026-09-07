Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Eylül Pazartesi)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Eylül Pazartesi)

Altın bugün ne kadar oldu? 7 Eylül Pazartesi günü gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar oldu?

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Eylül Pazartesi) - Resim: 1

Yatırımcılar, uzun süredir dalgalı seyreden ve ani düşüş ve yükselişler gözlemlenen altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

1 12
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Eylül Pazartesi) - Resim: 2

7 Eylül Pazartesi günü altın fiyatları şöyle:

2 12
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Eylül Pazartesi) - Resim: 3

ONS altın
Alış: 4 bin 395 dolar
Satış: 4 bin 396 dolar

3 12
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Eylül Pazartesi) - Resim: 4

Gram altın
Alış: 6 bin 854 lira
Satış: 6 bin 855 lira

4 12
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Eylül Pazartesi) - Resim: 5

Çeyrek altın
Alış: 11 bin 37 lira
Satış: 11 bin 185 lira

5 12
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Eylül Pazartesi) - Resim: 6

Yarım altın
Alış: 22 bin 104 lira
Satış: 22 bin 345 lira

6 12
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Eylül Pazartesi) - Resim: 7

Tam altın
Alış: 43 bin 850 lira
Satış: 44 bin 722 lira

7 12
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Eylül Pazartesi) - Resim: 8

Cumhuriyet altın
Alış: 44 bin 2 lira
Satış: 44 bin 538 lira

8 12
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Eylül Pazartesi) - Resim: 9

22 ayar bilezik
Alış: 6 bin 183 lira
Satış: 6 bin 223 lira

9 12
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Eylül Pazartesi) - Resim: 10

14 ayar altın gramı
Alış: 3 bin 717 lira
Satış: 4 bin 944 lira

10 12
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Eylül Pazartesi) - Resim: 11

18 ayar altın gramı
Alış: 5 bin 2 lira
Satış: 5 bin 3 lira

11 12
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Eylül Pazartesi) - Resim: 12

22 ayar altın gramı
Alış: 6 bin 185 lira
Satış: 6 bin 407 lira

12 12
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