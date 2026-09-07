Yatırımcılar, uzun süredir dalgalı seyreden ve ani düşüş ve yükselişler gözlemlenen altın fiyatlarını yakından takip ediyor.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Eylül Pazartesi)
Altın bugün ne kadar oldu? 7 Eylül Pazartesi günü gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar oldu?Aykut Metehan
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7 Eylül Pazartesi günü altın fiyatları şöyle:
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ONS altın
Alış: 4 bin 395 dolar
Satış: 4 bin 396 dolar
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Gram altın
Alış: 6 bin 854 lira
Satış: 6 bin 855 lira
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Çeyrek altın
Alış: 11 bin 37 lira
Satış: 11 bin 185 lira
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Yarım altın
Alış: 22 bin 104 lira
Satış: 22 bin 345 lira
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Tam altın
Alış: 43 bin 850 lira
Satış: 44 bin 722 lira
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Cumhuriyet altın
Alış: 44 bin 2 lira
Satış: 44 bin 538 lira
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22 ayar bilezik
Alış: 6 bin 183 lira
Satış: 6 bin 223 lira
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14 ayar altın gramı
Alış: 3 bin 717 lira
Satış: 4 bin 944 lira
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18 ayar altın gramı
Alış: 5 bin 2 lira
Satış: 5 bin 3 lira
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22 ayar altın gramı
Alış: 6 bin 185 lira
Satış: 6 bin 407 lira
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