ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ile ilgili yeni belgeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

ABD Adalet Bakanlığı Jeffrey Epstein dosyalarının tamamı kamuya açmıştı. Adalet Bakanı Pam Bondi de Kongre’ye sunduğu mektupta, aralarında dünya çapında ünlü oyuncular iş adamları ve siyasetçilerin bulunduğu 305 kişilik listeyi yayımlamıştı.

Epstein dosyasıyla skandallar bitmiyor. Ağırlıklı olarak çalışanların kullandığı sosyal medya uygulaması LinkedIn'in kurucu ortaklarından Reid Hoffman ile ilgili bilgiler ortaya çıktı.

Epstein ve Hoffman, Epstein'in adasında

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı belgelerde Hoffman'ın Epstein'in özel adasında ve New York'taki evinde kaldığını ve ikilinin uzun uzun yazıştıkları yer aldı. Ayrıca Hoffman'ın Mark Zuckerberg, Elon Musk, Peter Thiel ve Epstein'in de katıldığı bir akşam yemeği organize ettiği de tespit edildi.

O MESAJ İFŞA OLDU

ABD Adalet Bakanlığı, Epstein ve Hoffman’ın Epstein'in adasında görüntülendiği fotoğrafları yayımladı. Girişimcinin, Epstein'a, dondurma gönderdiği ve "ister sen ye istersen de kızlara ver" diye mesaj gönderdiği de ifşa oldu. Hoffman'ın Epstein ile ilişkisini uzun yıllar devam ettirdiği belirtilirken Hoffman'ın Epstein ile yabancı bir diplomatı tanıştırmakta aracılık yaptığı da belirtildi.

‘İSTİSNA YOK’

Öte yandan konuyla ilgili bir açıklama yapan Hoffman yanlış bir şey yapmadığını iddia etti. Hoffman yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kurbanlar adalet hak ediyor, gecikme veya dikkat dağıtıcı şeyler değil. Suç işleyenleri ifşa etmek için Epstein ile olan tüm bağlantıları araştırmak üzere basın ve internet üzerinden yapılan tüm çalışmaları memnuniyetle karşılıyorum. Trump yönetimi tüm dosyaları yayınlamalı ve sorumluların hepsini yargılamalı. İstisna yok. Bahane yok"

LinkedIn'in kurucu ortaklarından Reid Hoffman

Hoffman'ın bir sözcüsü daha sonra, "kızların, kendilerini ‘kızlar’ olarak adlandıran Epstein'ın iç ekibinin yetişkin üyeleri olduğunu" ekledi.

Epstein, 2008'deki mahkumiyetinden sonraki yıllarda Silikon Vadisi genelinde bağlar kurarak, bir dizi önde gelen teknoloji yöneticisi ve yatırımcıyla ilişkiler geliştirdi.