ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, 2025 yılında tüm iş kollarında rekor düzeyde yıllık gelir elde etti. Banka özellikle son çeyrekte yatırım bankacılığı gelirlerinde yüzde 50’ye yakın artış sayesinde kâr beklentilerini aşmayı başardı.

REKOR GELİRE RAĞMEN İŞTEN ÇIKARMA

Yaklaşık 83 bin çalışanı bulunan Morgan Stanley, güçlü finansal sonuçlara rağmen yaklaşık 2 bin 500 çalışanıyla yollarını ayırdı. Banka, bu adımla toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 3’ünü azaltmış olacak.

ÜÇ ANA BÖLÜM ETKİLENDİ

İşten çıkarmalar bankanın üç ana iş kolunu kapsıyor:

- Yatırım bankacılığı ve trading

- Varlık yönetimi

- Yatırım yönetimi

ONLAR ETKİLENMEYECEK

Öte yandan bankanın finansal danışmanları bu süreçten etkilenmeyeceği belirtildi. Şirketten yapılan değerlendirmede, işten çıkarmaların iş öncelikleri, lokasyon stratejisi ve bireysel performans kriterlerine göre gerçekleştirildiği belirtildi. Bankanın bazı alanlarda ise yeni yatırımlar yaparak kadrolarını güçlendirmeyi planladığı ifade edildi.