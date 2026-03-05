Yeniçağ Gazetesi
05 Mart 2026 Perşembe
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Teknoloji İran füzesi hangi füzeyle imha edildi? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

İran füzesi hangi füzeyle imha edildi? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

İran’dan fırlatılan balistik füze, Türk hava sahasına yaklaşırken Doğu Akdeniz’deki NATO unsurlarınca vurulmuştu. Balistik füzenin ABD üretimi SM-3 ile havada imha edildiği ortaya çıktı.

Sinan Başhan Sinan Başhan
Haberi Paylaş
İran füzesi hangi füzeyle imha edildi? İşte merak edilen sorunun yanıtı... - Resim: 1

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran kaynaklı bir balistik füzenin Türk hava sahasına yönelmesi üzerine NATO unsurlarınca düşürüldüğünü duyurdu.

1 9
İran füzesi hangi füzeyle imha edildi? İşte merak edilen sorunun yanıtı... - Resim: 2

SavunmaSanayiST.com yer alan habere göre; füzenin, ABD üretimi SM-3 anti-balistik füzesiyle imha edildiği öne sürüldü.

2 9
İran füzesi hangi füzeyle imha edildi? İşte merak edilen sorunun yanıtı... - Resim: 3

Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma sistemleri, angajman kuralları çerçevesinde müdahale ederek füzeyi havada yok etti.

3 9
İran füzesi hangi füzeyle imha edildi? İşte merak edilen sorunun yanıtı... - Resim: 4

Enkazın büyük kısmı Suriye’nin Kamışlı ilçesine düşerken, kullanılan SM-3 füzesinin bazı parçaları Hatay sınırları içine indi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

4 9
İran füzesi hangi füzeyle imha edildi? İşte merak edilen sorunun yanıtı... - Resim: 5

Yapılan teknik incelemeler, önleyici füzenin SM-3 Block IA veya IB versiyonu olduğunu gösteriyor.

5 9
İran füzesi hangi füzeyle imha edildi? İşte merak edilen sorunun yanıtı... - Resim: 6

Müdahalenin, AEGIS sistemine sahip Arleigh Burke sınıfı bir ABD destroyerinden gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.

6 9
İran füzesi hangi füzeyle imha edildi? İşte merak edilen sorunun yanıtı... - Resim: 7

AEGIS, dünyanın en ileri entegre hava ve füze savunma mimarisi olarak kabul ediliyor.

7 9
İran füzesi hangi füzeyle imha edildi? İşte merak edilen sorunun yanıtı... - Resim: 8

AN/SPY-1 veya AN/SPY-6 AESA radarıyla 360 derece kapsama sağlayıp yüzlerce hedefi eş zamanlı takip ederek otomatik angajman yapıyor.

8 9
İran füzesi hangi füzeyle imha edildi? İşte merak edilen sorunun yanıtı... - Resim: 9

İşte o füze...

9 9
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro