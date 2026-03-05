Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran kaynaklı bir balistik füzenin Türk hava sahasına yönelmesi üzerine NATO unsurlarınca düşürüldüğünü duyurdu.
İran füzesi hangi füzeyle imha edildi? İşte merak edilen sorunun yanıtı...
İran'dan fırlatılan balistik füze, Türk hava sahasına yaklaşırken Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca vurulmuştu. Balistik füzenin ABD üretimi SM-3 ile havada imha edildiği ortaya çıktı.
SavunmaSanayiST.com yer alan habere göre; füzenin, ABD üretimi SM-3 anti-balistik füzesiyle imha edildiği öne sürüldü.
Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma sistemleri, angajman kuralları çerçevesinde müdahale ederek füzeyi havada yok etti.
Enkazın büyük kısmı Suriye’nin Kamışlı ilçesine düşerken, kullanılan SM-3 füzesinin bazı parçaları Hatay sınırları içine indi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Yapılan teknik incelemeler, önleyici füzenin SM-3 Block IA veya IB versiyonu olduğunu gösteriyor.
Müdahalenin, AEGIS sistemine sahip Arleigh Burke sınıfı bir ABD destroyerinden gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.
AEGIS, dünyanın en ileri entegre hava ve füze savunma mimarisi olarak kabul ediliyor.
AN/SPY-1 veya AN/SPY-6 AESA radarıyla 360 derece kapsama sağlayıp yüzlerce hedefi eş zamanlı takip ederek otomatik angajman yapıyor.
