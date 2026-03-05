Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), 2026 Dünya Afet Raporu’nu yayımladı. Rapora göre 2020 ile 2024 yılları arasında meydana gelen afetler dünya genelinde yaklaşık 700 milyon kişiyi etkiledi.

Aynı dönemde 105 milyondan fazla kişi yerinden edilirken, 270 binden fazla insan hayatını kaybetti. Raporda, insani yardıma ihtiyaç duyan kişi sayısının da son yıllarda iki kattan fazla arttığı belirtildi.

AFETLERİN BÜYÜK KISMI YERELDE YÖNETİLİYOR

Raporda, afetlerin yaklaşık yüzde 94’ünün uluslararası yardım olmadan ulusal kurumlar ve yerel topluluklar tarafından yönetildiği vurgulandı.

Gönüllüler, yerel liderler ve medya kuruluşlarının ise giderek daha kutuplaşmış ve zorlu bir bilgi ortamında görev yaptığı ifade edildi.

Raporda, yanlış veya yanıltıcı bilgilerin afet dönemlerinde insani yardım çalışmalarını zorlaştırabildiğine dikkat çekildi. Kutuplaşmış ve siyasi açıdan gergin ortamlarda insani ilkelerin yanlış anlaşılabildiği ve çevrim içi ortamda hedef alınabildiği belirtildi.

IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain, kriz anlarında bilginin gıda, su ve barınak kadar önemli olduğunu vurguladı. Chapagain, yanlış veya manipüle edilmiş bilginin korkuyu artırabileceğini, yardıma erişimi zorlaştırabileceğini ve can kayıplarına yol açabileceğini ifade etti.

Raporda hükümetler, teknoloji şirketleri ve insani yardım kuruluşlarına güvenilir bilginin önemini kabul etme ve bu alanda iş birliğini artırma çağrısı da yapıldı.