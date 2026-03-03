ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ted Lieu, Epstein soruşturmasında Trump’ın isminin binlerce kez geçtiğini, dosyaların sansürlendiğini ve yetkililerin görevini kötüye kullandığını öne sürdü.

TRUMP İSMİ UNUTTURULMAYA MI ÇALIŞILIYOR?

Lieu, yaptığı açıklamada Cumhuriyetçilerin Bill ve Hillary Clinton isimlerini kasıtlı olarak gündemde tuttuğunu iddia etti. Nedeni olarak, Başkan Donald Trump’ın Epstein dosyalarında “binlerce kez” geçmesini ve bunun dikkatlerden kaçırılmasını sağlamak olduğunu öne sürdü.

TRUMP HAKKINDA CİDDİ İDDİALAR

Lieu, basını göreve çağırarak Trump’a yönelik dosyalarda “çocuklara istismar ve ölümle tehdit” gibi iddiaların yer aldığını savundu. Daha önce Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan dosyaların Trump bölümlerinin sansürlendiği tartışmaları yeniden alevlendi.

“PARTİYE KATILMAK SUÇTUR”

Ted Lieu, Adalet Bakanlığı ve Başsavcı Vekili’ni sert bir şekilde eleştirdi. İsmi “Ty Blanch” olarak geçen yetkilinin federal yasaları yanlış uyguladığını belirten Lieu, şunları söyledi:

“Eğer Jeffrey Epstein bu seks partilerini küçükleri insan ticaretine alet ederek düzenliyorsa ve siz de o partilere katılıp bu kurumları himaye ediyorsanız, evet, suçlusunuz. Çünkü müşteri olmak federal seks ticareti yasasının ihlalidir.”

Lieu, yetkililerin yasayı bilmediği için Trump da dahil birçok ismi soruşturmadıklarını iddia etti.

BAŞSAVCI VEKİLİNE İSTİFA ÇAĞRISI

Lieu, mağdur hakları ve gizlilik ihlalleri konusunda da tepki gösterdi. Eski Başsavcı Vekili’nin, reşit olmayan mağdur kız çocuklarının fotoğraflarını sansürsüz şekilde yayınladığını öne sürdü ve derhal istifa etmesi gerektiğini savundu.

GHİSLAİNE MAXWELL İDDİASI

Lieu açıklamasında Epstein’in suç ortağı Ghislaine Maxwell ile ilgili de dikkat çeken iddialar öne sürdü:

Maxwell’in askeri hapishaneye nakledilmesini sağladığı

Maxwell’e bir köpek yavrusu aldığı

Tüm bu gerekçelerle Lieu, ilgili yetkilinin görevinden ayrılması gerektiğini belirtti.