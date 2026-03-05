Ayşecik'in prensine yıllar acımasız davrandı: Yeşilçam’ın yakışıklı jönü Sertan Acar'ı görenler gözlerine inanamadı

Kameraların en sevdiği yüzlerden biri iken "bu kadar yeter" diyerek şöhretin basamaklarını hızla inen Acar, ezber bozan bir hamleyle bambaşka bir kariyere adım attı. Bir dönem herkes onu konuşurken o susmayı seçti. Şöhretin doruğunda rotayı ıssızlığa çeviren Sertan Acar, şimdi doğanın kucağında yepyeni bir kimlikle huzur buluyor.