Ayşecik'in prensine yıllar acımasız davrandı: Yeşilçam’ın yakışıklı jönü Sertan Acar'ı görenler gözlerine inanamadı

1970'lerin masalsı Yeşilçam atmosferinde, beyaz perdenin parlayan yıldızlarından biri olarak milyonları peşinden sürükleyen Sertan Acar, kariyerinin zirvesinde kimsenin beklemediği bir karar aldı.
Yeşilçam'ın 70'ler yakışıklısı Sertan Acar, zirvedeyken sinemayı bırakıp diş hekimliğine döndü. Şimdi Kerpe'de "KerpeDiem" otelini işletiyor, doğa ve hayvanlarla huzurlu bir hayat sürüyor. Ayşecik'in prensi, Yeşilçam’ın yakışıklı jönü Acar'ı son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte detaylar!Cansu İşcan
Alkışları ve kameraların flaşlarını geride bırakarak çok daha sakin, bambaşka bir yola yönelen usta isim, uzun yıllar süren inzivasının ardından yeniden gün yüzüne çıktı. Objektiflere yansıyan son hali, sadece geçen yılların izlerini değil, aynı zamanda Yeşilçam'ın o zarif ve unutulmaz ruhunu da taşıyor.
Kameraların en sevdiği yüzlerden biri iken "bu kadar yeter" diyerek şöhretin basamaklarını hızla inen Acar, ezber bozan bir hamleyle bambaşka bir kariyere adım attı. Bir dönem herkes onu konuşurken o susmayı seçti. Şöhretin doruğunda rotayı ıssızlığa çeviren Sertan Acar, şimdi doğanın kucağında yepyeni bir kimlikle huzur buluyor.
Yıllar süren derin sessizliğini ilk kez bozan usta oyuncu, kameralardan kaçış öyküsünü ve inzivadaki saklı yaşamını tüm içtenliğiyle anlatıyor.
70'li yılların Türk sinemasına damga vuran Sertan Acar, hafızalara kazınan "Ayşecik" filmlerinin karizmatik yüzü olarak milyonların sevgilisi oldu. Sinema dünyasında fırtınalar estirdiği dönem yalnızca 2,5 yıl sürdü; ancak bu kısa sürede koca bir ömürlük şöhret yarattı.
Yeşilçam'ın en parlak jönlerinden biri iken ani bir kararla setlere veda etti ve asıl mesleği diş hekimliğine döndü. Parıltılı sahnelerin yerini artık Kerpe'nin eşsiz doğası ve dinginliği aldı.
ŞÖHRETİN KAPILARI AÇILIYOR
Acar'ın sinema serüveni adeta bir film senaryosu gibi başladı. Abisi Serkan Acar'ın Ses Mecmuası'nın "En Yakışıklı Futbolcu" yarışmasını kazanmasıyla yapımcıların dikkatini çekmesi süreci başlattı. Serkan Acar'a gelen tekliflerin ardından Zeynep Değirmencioğlu'nun karşısında oynayacak isim olarak Sertan Acar öne çıktı.
Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Acar, Zeynep Değirmencioğlu'nun bir çay daveti sırasında denize düşmesi ve onu kurtarmasıyla yapımcıların radarına girdi. Ünlü yönetmen Aram Gülyüz'ün teklifiyle deneme çekimine bile gerek kalmadan sinema macerası başladı.
SİNEMA SETLERİNDE UNUTULMAZ ANILAR
Acar, ilk filmi "Bahar Çiçeği"nde Ediz Hun ve Zeynep Değirmencioğlu ile başrol paylaştı. Oyunculuk deneyimi olmamasına rağmen set arkadaşlarından büyük destek gördü. Özellikle usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın kendisine yardımcı olması unutulmaz anılarından biriydi. Sinema dünyasında hızla yükselen genç oyuncu, peş peşe filmlerle Yeşilçam'ın romantik jönlerinden biri haline geldi.
ÜNİVERSİTE HAYATI VE ŞÖHRETİN ZORLUKLARI: İŞTE SERTAN ACAR'IN SON HALİ!
Sinemadaki parıltı, Acar'ın üniversite hayatını derinden etkiledi. Makyajını çıkarmayı bilmediği için derslere makyajlı gitmesi ve kantinde herkesin bakışları altında kalması zamanla sıkıcı hale geldi. O dönemde İstanbul'un nüfusu azdı, vapurda bile tanınıyordu. Kısa sürede gelen şöhret onu bunaltmaya başladı.
BEYAZ PERDEDEN DİŞ HEKİMLİĞİNE
Sertan Acar, sinemada devam edebilecek pek çok fırsata sahip olmasına rağmen diş hekimliğine olan tutkusunu hiç kaybetmedi. Setler ile laboratuvar arasında geçen yoğun günler nedeniyle büyük karar aldı ve sinemayı bıraktı. Son filmlerini tamamladıktan sonra tamamen hekimliğe odaklandı.
KERPE'DE YENİ BİR HAYAT
Emekliliğe ayrıldıktan sonra doğayla iç içe bir yaşamı tercih eden Acar, Kerpe'de "KerpeDiem" adlı butik otelini açtı. Aynı zamanda deniz kenarında kafe işletiyor, kaz, hindi, tavuk gibi hayvanlarla doğal bir hayat sürüyor. Oğlu Yaman'ın müziğe olan ilgisinden bahseden Acar, onun sanatsal yönünün güçlü olduğunu vurguluyor.
ESKİ GÜNLERE DAİR HATIRALAR
Bazen eski filmlerini izlediğini söyleyen Acar, geçmiş İstanbul'un bugünkünden çok farklı olduğunu belirtiyor. Sinema anılarını paylaşırken, bir Japon turistin film çekimi sırasında korkuya kapılmasını hâlâ gülerek hatırlıyor. Tekrar oyunculuk yapmayı düşünmediğini ifade eden Acar, doğayla iç içe yaşadığı hayatın onu çok mutlu ettiğini söylüyor.