Türkiye genelinde yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından hak sahipleri gözünü anahtar teslim tarihine çevirdi.
TOKİ sosyal konutlarında teslim takvimi netleşiyor: Öncelik deprem bölgesine
81 ilde yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından gözler teslim tarihlerine çevrildi. TOKİ’nin planlamasına göre ilk konut teslimleri deprem bölgesinde başlayacak, diğer illerde ise anahtarların 2027’den itibaren verilmesi bekleniyor.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
İlk teslimatlar deprem bölgesinde
TOKİ’nin planlamasına göre ilk konut teslimleri 2026 yılı içinde deprem bölgesinde yapılacak. Bu bölgelerde inşaatların daha hızlı tamamlanması hedefleniyor.
Diğer iller için hedef 2027
Deprem bölgesi dışındaki illerde ise konutların etap etap tamamlanarak Mart 2027’den itibaren teslim edilmesi öngörülüyor.
81 ili kapsayan dev proje
“Yüzyılın Projesi” olarak tanıtılan sosyal konut hamlesi, Türkiye’nin 81 ilinde yüz binlerce aileyi ev sahibi yapmayı amaçlıyor.
Kura sonuçları nasıl takip ediliyor?
TOKİ kura çekimleri TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanarak vatandaşlara duyuruluyor.
Başvuru ücretleri geri ödenecek
Kurada hak sahibi olamayan vatandaşların yatırdığı 5 bin TL başvuru ücreti geri iade ediliyor.
İadeler bankalar üzerinden yapılacak
Başvuru ücretlerinin geri ödemeleri TOKİ’nin anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla gerçekleştiriliyor.
İade süresi belli oldu
Başvuru ücretleri, kura sonuçlarının kesinleşmesinden sonra 5 iş günü ile 1 hafta içinde hesaplara yatırılıyor.
Taksitler sözleşmeden sonra başlayacak
TOKİ konutlarında hak kazanan vatandaşlar, sözleşme imzalandıktan sonraki ay itibarıyla taksit ödemelerine başlayacak.
Sosyal konutlara yoğun ilgi
TOKİ’nin sosyal konut projeleri, uygun ödeme planları ve uzun vadeli taksit seçenekleri nedeniyle dar ve orta gelirli vatandaşların en çok ilgi gösterdiği projeler arasında yer alıyor.