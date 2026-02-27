ABD’de eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’ne verdiği ifadede, cinsel saldırı suçlusu Jeffrey Epstein ile tanışıp tanışmadığını hatırlamadığını dile getirdi.

New York yakınlarındaki Chappaqua’da ifade veren Clinton, Epstein’in yasa dışı faaliyetlerine ilişkin herhangi bir bilgisinin bulunmadığını söyledi. Komite üyelerine, “Epstein ile gerçekten görüşen kişilere yönelmeniz gerekir” ifadeleriyle çağrıda bulundu.

Clinton ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Epstein dosyasında adının sıkça geçmesine ilişkin yeminli ifade vermesi gerektiğini savundu.

Hillary Clinton ve eşi, eski ABD Başkanı Bill Clinton, daha önce Kongre’de ifade verme taleplerine karşı çıkmış ve süreci siyasi saiklerle yürütülen bir girişim olarak değerlendirmişti. Ancak çiftin ifade vermeyi kabul etmesi, Kongre çalışmalarını engelleme suçlamasıyla karşı karşıya kalmalarının önüne geçti.

Bill Clinton’ın da Cuma günü komiteye ifade vermesi bekleniyor.