Yıllarca "çok genç" oldukları için güvenilmez, "travmalı" oldukları için inanılmaz bulunan ve parayla susturulmaya çalışılan mağdurların sesi, nihayet adalet sisteminin sağır duvarlarını aştı. Jeffrey Epstein’in kurduğu sistematik istismar düzeni; medya baskısı, siyasi nüfuz ve gizli yargı anlaşmalarına rağmen üç kadın gazetecinin kararlılığıyla çökertildi.

SİSTEMİN İHANETİ VE BROWN’IN KEŞFİ

Epstein, 2008 yılında reşit olmayan birinden fuhuş talep etme suçunu kabul etmesine rağmen, dönemin federal savcısı Alexander Acosta ile yapılan gizli bir anlaşma sayesinde sadece 13 ay hapis cezasıyla kurtulmuştu. Üstelik bu cezanın büyük kısmını ofisinde çalışarak geçirmesine izin verilmişti.

BBC'de yer alan habere göre; 2017 yılında bu adaletsizliğin peşine düşen Miami Herald muhabiri Julie K. Brown, 18 aylık titiz bir çalışmayla 80’den fazla mağdura ulaştı. Brown, mahkeme kayıtlarındaki "Jane Doe" (isimsiz mağdur) numaralarının ardındaki gerçek insan hikayelerini merkeze alarak, Epstein’i koruyan tüm hukuk sistemini ifşa etti. 2018’de yayımlanan "Perversion of Justice" (Adaletin Sapması) yazı dizisi, davanın New York’ta yeniden açılmasını sağlayan fitili ateşledi.

SANSÜRE VE TEHDİTLERE KARŞI GAZETECİLİK

Dosyanın geçmişindeki karanlık noktaları aydınlatan bir diğer isim ise Vicky Ward oldu. 2003 yılında Vanity Fair için Epstein’la görüşen Ward, Farmer kardeşlerin dehşet verici iddialarını haberine taşımak istedi ancak dönemin yayın yönetmeni tarafından sansürlendi. Ward, o dönemde büyüyle tehdit edildiğini ve editörlerin evlerinin önüne kesilmiş hayvan başları bırakıldığını belirterek, medyanın bu suça nasıl göz yumduğunu yıllar sonra hazırladığı belgesellerle ortaya koydu.

İnsan hakları aktivisti ve gazeteci Conchita Sarnoff ise 2010 yılında yayımladığı araştırmalarla Epstein’in zengin çevresini ve "Lolita Express" olarak bilinen özel uçağının uçuş kayıtlarını deşifre etti. Epstein’le bizzat görüşen ve rüşvet tekliflerini reddeden Sarnoff, bu ağın sadece bir "seks suçu" değil, küresel bir nüfuz ticareti olduğunu kanıtladı.

HESAPLAŞMA SÜRECİ

Gazetecilerin ortaya koyduğu belgeler sonrası Temmuz 2019’da tutuklanan Epstein, bir ay sonra hücresinde intihar etti. Ancak yarattığı enkaz temizlenmedi; suç ortağı Ghislaine Maxwell 20 yıl hapse mahkûm edildi, Epstein’e imtiyaz sağlayan Bakan Alexander Acosta istifa etmek zorunda kaldı ve İngiliz Kraliyet ailesinden Prens Andrew gibi isimler unvanlarını kaybetti.