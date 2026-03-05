Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlenen bir füzenin NATO savnma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurmuştu. Dün yapılan açıklamada havada imha edilen füzenin bir parçasının Hatay’ın Dörtyol ilçesine düştüğü bildirildi.

NATO Sözcüsü Allison Hart dün yaptığı açıklamada "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz" diyerek NATO'nun Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanında kararlı şekilde durduğunu belirtti.

İran'dan ateşlenen füze Türk hava sahasında vuruldu: Parçaları Hatay'a düştüİran'dan ateşlenen füze Türk hava sahasında vuruldu: Parçaları Hatay'a düştüGündem

İran ordusu ise bugün yaptığı açıklamada Türkiye’ye füze ateşlemediklerinin altını çizerek, “Türkiye’nin egemenlik haklarına saygılıyız” dedi.

İran ordusu açıkladı: Füze Türkiye’ye atılmadıİran ordusu açıkladı: Füze Türkiye’ye atılmadıDünya

NATO’DAN YENİ AÇIKLAMA

Konuyla ilgili NATO’dan yeni açıklamayı ise Genel Sekreter Rutte yaptı. Rutte, Katıldığı canlı yayında . İran'dan atılan füzenin Türkiye'de düşürülmesi hakkında soruya yanıt veren Rutte, "Tabii ki ciddi bir olay. NATO tüm müttefiklerimizi savunmaya devam edecek. 5. Madde'nin uygulanmasını gerektiren bir durum değil " dedi.

İran füzesi hangi füzeyle imha edildi? İşte merak edilen sorunun yanıtı...İran füzesi hangi füzeyle imha edildi? İşte merak edilen sorunun yanıtı...Teknoloji

Türkiye'deki olayın NATO'nun teyakkuzda olduğunu gösterdiğini belirten Rutte, "İran'daki durumun nasıl sonuçlanacağını tahmin etmek zor." ifadelerini kullandı.