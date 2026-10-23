Kaynak: Haber Merkezi

İtalya'dan Türkiye'ye gelen 10 kişilik uzman köpek eğitmeni ekibi, Türk çoban köpeklerinin sürü koruma yeteneklerini, sosyal dinamiklerini ve alan savunmasındaki baskın karakterini inceleme altına almak üzere üzere 1 ay boyunca Eskişehir'de saha çalışması gerçekleştirdi.

Orta İtalya'dan gelerek Eskişehirli çiftçi ve çoban Süleyman Savran'ın konuğu olan Christopher Paoletti ve Elisa Malacrida'nın da aralarında yer aldığı 10 kişilik İtalyan heyet, 1 aylık inceleme sürecinde Türk çoban köpeklerinin kurt, ayı ve diğer yabani hayvanlara karşı gösterdiği atılgan tutumu gözlem altına aldı.

TÜRK ÇOBAN KÖPEKLERİNİN KARAKTERLERİNİ İTALYA’DA TANITACAKLAR

Kendi ülkelerindeki köpeklerin alan işaretleme ve havlama odaklı savunma gerçekleştirdiğini, Türkiye'dekilerin ise doğrudan tehdidin üzerine gittiğini belirten uzmanlar, gözlemlerini kayıt altına aldı. Anadolu insanın misafirperverliğinden ve otantik yaşam tarzından övgüyle bahseden İtalyan eğitmenler, 1 ay boyunca topladıkları veri ve analizlerle Türk çoban köpeklerinin karakterini İtalya'da tanıtmayı planlıyor.

‘HEM KÖPEKLERİN DİNAMİKLERİ HEM DE ÇOBANIN SEVK TARZI BÜYÜLEYİCİ’

Tura katılan 10 kişilik grupta bulunan bir diğer İtalyan köpek eğitmeni Elisa Malacrida ise Türkiye'ye ilk kez geldiğini ve gördüğü atmosferden çok etkilendiğini ifade etti.

Malacrida, "Köpekler, özellikle de çoban ve sürü koruma köpekleri benim büyük bir tutkum. Burada grup içindeki dinamikleri, bazı köpeklerin üstlendiği rolleri ve yürüttükleri görevleri izlemek gerçekten büyüleyiciydi. Bir diğer dikkat çekici detay ise grubu yönlendiren çobanın çalışma tarzıydı. Grubun bu şekilde uyumlu çalışması hiç şüphesiz onun da başarısı. Günün sonunda topladığımız tüm bilgileri birbirimizle paylaşıyoruz. Bölge halkı bizimle sadece işlerini değil; kültürlerini, geleneklerini paylaştı, çayını ve misafirperverliğini sundu. Böyle otantik bir ortamda bulunmak harika bir deneyim” sözlerini sarf etti.

‘TÜRK ÇOBAN KÖPEKLERİNİN KARAKTERİNİ ANALİZ EDİP İTALYA'DA TANITACAKLAR’

İtalyan uzman heyeti 1 ay boyunca çiftliğinde ağırlayan Eskişehirli üretici Süleyman Savran ise konuklarının Türk çoban köpeklerine büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Eskişehir bölgesinde hayvancılıkla uğraşıyorum. İtalya'dan gelen 10 kişilik arkadaş grubumuz, Türk çoban köpeklerinin sürüde nasıl bir iş yaptığını ve karakterini analiz ederek İtalya'da tanıtımını yapacaklar. Sürüyü nasıl sevk ettiklerini; kurda, tilkiye, çakala karşı nasıl davrandıklarını inceliyorlar. Kendileri çok kibar insanlar. Misafirperverliğimizi gösterdik, memnun kaldılar ve ikinci kez geldiler" dedi.