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Türk sinemasının tanınan isimlerinden Hale Soygazi, 76 yaşında bir mekânda görüntülendi. Oyuncunun gençlik yıllarındaki bir fotoğrafıyla yan yana getirilen yeni karesi, sosyal medyada ilgi gördü.

SİNEMA GÜZELİ SEÇİLMESİNDEN ALTIN PORTAKAL ÖDÜLLERİNE

Hale Soygazi, 1972'de Türkiye Sinema Güzeli seçildi, ardından Avrupa Sinema Güzeli unvanını kazandı. Aynı yıl Cüneyt Arkın ile başrolü paylaştığı “Kara Murat: Fatih’in Fedaisi” filmiyle beyaz perdeye adım attı.

Kariyeri boyunca “Süt Kardeşler”, “Vurun Kahpeye”, “Maden” ve “Bir Yudum Sevgi” gibi yapımlarda rol alan oyuncu, iki kez Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Sonraki yıllarda “Kuzey Güney” ve “Kaderimin Yazıldığı Gün” gibi televizyon dizilerinde de yer aldı.

25 YAŞINDAKİ HALİYLE KIYASLANDI

Soygazi’nin 25 yaşındaki görüntüsü ile güncel karesinin yan yana getirildiği paylaşım yoğun ilgi gördü. Gençlik yıllarında uzun sarı saçlarıyla tanınan oyuncu, yeni karesinde omuz hizasındaki sarı saçları ve siyah kombiniyle yer aldı. Gülümseyerek poz veren Soygazi’nin görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.