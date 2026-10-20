Artvin’de Hopa ile Sarp Sınır Kapısı arasındaki Karadeniz Sahil Yolu’nda bulunan tünellerden birinde heyelan yaşandı. Yamaçtan koparak sürüklenen ağaçlar, tünel içerisindeki yola ve güzergâhta ilerleyen bazı araçların üzerine devrildi.
Sabah saatlerinde meydana gelen olayın nedeni henüz belirlenemezken, heyelan nedeniyle tünel içerisinde ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.
JANDARMA EKİPLERİ VE VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, çevredeki vatandaşlarla birlikte yola düşen ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte güzergâh yeniden araç geçişine açıldı.
Heyelanda herhangi bir can kaybı meydana gelmedi. Ağaçların seyir halindeki araçların üzerine düşmesi nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşandı.