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Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Yılmaz Özdil, YouTube kanalında yaptığı yayında tutuklu gazeteci Murat Ağırel’in soruşturma sürecine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Özdil’e göre Ağırel’in asıl araştırdığı konu, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve oğlu Osman Gökçek’in Almanya’daki mal varlığıydı. Özdil, Ağırel’in bilinçli bir yönlendirmeyle Mustafa Sarıgül dosyasına çekildiğini ve tuzağa düştüğünü savundu.

SÜREÇ SARIGÜL’ÜN AVUKATININ TELEFONUYLA BAŞLADI

Özdil’in aktardığına göre olaylar, Mustafa Sarıgül’ün avukatının Murat Ağırel’in avukatını aramasıyla başladı. Sarıgül’ün avukatı görüşmede müvekkilinin dolandırıldığını, 100 Euro’luk bir işlemin yapay zeka kullanılarak 100 milyon Euro gibi gösterildiğini anlattı.

Özdil, meselenin kritik noktasının avukatın şu beyanı olduğunu söyledi: “Mustafa Sarıgül, Sinan Çampınar’ın babasıyla konuşup sulh ilan etti, ibra protokolü yaptı.”

“MURAT AĞIREL ALENEN TUFAYA GİTTİ”

Özdil’e göre Ağırel, bu noktada “Sinan Çampınar’ın babası kim ve Mustafa Sarıgül neden onunla ibra protokolü yapıyor?” sorularını sormayarak hata yaptı. Özdil, “Murat Ağırel alenen tufaya gitti. İki tarafın iddialarını haberleştirip geçmesi gerekirken, araştırmaya devam ederek olayların içine çekildi” dedi.

“BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURULDU”

Ağırel’in yazı işleri kontrolü dışında hareket ettiği için tuzağa düştüğünü düşündüğünü belirten Özdil, şöyle konuştu:

“Murat burada yazı işleri kontrolü dışında adım attığı için bence tufaya gelmiş. Tufaya getirilmiş ve böylece bir taşla iki kuş vurulmuş. Hem Gökçek ailesinin yerine Sarıgül ailesi oturtuldu bu manevrayla, hem de Gökçek ailesini araştıran, haber yapan gazeteci içeri atıldı.”

Ağırel’in tutuklanmasının ardından sosyal medyada yapılan paylaşımları da eleştiren Özdil, “Herkes tweet atıyor, ‘Murat çıkacak, gene yazacak’ filan. Yani goygoyda üstümüze yok” ifadelerini kullandı. Özdil, “Bağımsız bir gazeteci olarak tekrar söylüyorum: Murat Ağırel’i Sinan Çampınar’a yönlendirenler kimlerse, goygoyu bırakıp oraya bakılması lazım” çağrısında bulundu.

“MUTFAK TECRÜBESİ OLMADIĞI İÇİN SENSÖRLERİ EKSİK”

Murat Ağırel’i “gözünü budaktan sakınmayan, çok başarılı bir gazeteci” olarak tanımlayan Özdil, yaşananları 44 yıllık meslek deneyimine dayanarak değerlendirdi. Ağırel’in sahada başarılı olmasına rağmen haber merkezi ve yazı işleri tecrübesi bulunmadığını vurgulayan Özdil, şöyle devam etti:

“Yazı işlerinin elinden yüz binlerce haber geçer. Bu mutfak çalışanlarını eğitir ve muhabirleri koruyan bir filtre, bir sensör oluşturur. Haber merkezi yönetmediyseniz sensörler konusunda mutlaka hata yaparsınız. Murat’ın başına gelen de maalesef budur.”

“YAZMAYACAĞIN BİLGİYİ ASLA ÖĞRENMEYECEKSİN”

Gazeteciliğin bir temas ve mesafe mesleği olduğunu hatırlatan Özdil, meslektaşlarına “Yazmayacağın bilgiyi asla öğrenmeyeceksin” uyarısında bulundu.

Gazetecilere siyasetçiler, belediyeler ve bakanlıklarla ilgili sık sık “bilgi vereceğiz” teklifleri geldiğini belirten Özdil, bu durumda verilecek tek doğru cevabın “Savcıya ver” olduğunu söyledi.







Kaynak: Yılmaz Özdil Youtube