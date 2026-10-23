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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, dev fon ve borsa soruşturmasında uluslararası adli mekanizmaları devreye soktu.

Sabah'ın haberine göre, Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi kapsamında yazılan "gizli" ve "ivedi" istinabe yazısıyla İngiltere'deki kara para trafiğine müdahale edildi.

LONDRA HESAPLARINDAKİ 29,2 MİLYON STERLİNE BLOKE

Soruşturma kapsamında tutuklanan Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan'ın, İngiltere'de kurulan iki şirket üzerinden Barclays Bank hesaplarına para aktardığı saptandı.

10 Temmuz-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında "Sermaye Aktarımı" kılıfıyla Londra'ya kaçırılan 29,2 milyon sterlin (yaklaşık 2,55 milyar TL) İngiliz adli makamlarınca donduruldu. Paranın Türkiye'ye iade işlemleri başlatıldı.

VURGUNUN BOYUTU 14 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Soruşturma dosyasında, Serdar Turhan ve Muhammed Yarız'ın İsviçre bağlantılı hesaplarla toplam 4 milyar 87 milyon TL tutarında para trafiği yürüttüğü kaydedildi.

Öte yandan dev firmanın 21 farklı hisse senedinde gerçekleştirdiği pozisyon kapatma işlemlerinden 14 milyar 16 milyon TL net kâr sağladığı belgelendi.

Kaynak: Sabah