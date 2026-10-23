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Kaynak: Haber Merkezi

23 Ekim 2026 tarihli ve 33409 sayılı Resmi Gazete'de yer alan 11919 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılacak veya şehir içi seyahat edecek vatandaşlar söz konusu hatlardan gün boyunca ücret ödemeden yararlanabilecek.

HANGİ HATLAR ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK?

Karar kapsamında 29 Ekim Perşembe günü gün boyu ücretsiz seyahat imkanı sunulacak hatlar şu şekilde sıralandı:

Marmaray'da İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakalarını bağlayan, Gebze ile Halkalı arasındaki tüm güzergah.

Başkentray'da Ankara’da Kayaş - Sincan hattında hizmet veren kent içi banliyö sistemi.

İZBAN'da İzmir’de şehir içi ulaşımın ana omurgasını oluşturan banliyö hattı.

Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı: İstanbul'un tarihi yarımada bağlantısını sağlayan hat.

Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Halkalı Metro Hattı: Havalimanı erişimini kolaylaştıran metro güzergahı.

Uygulama, özellikle Marmaray hattı sayesinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinden İstanbul’un Halkalı semtine kadar uzanan geniş bir hatta seyahat eden binlerce yolcu için geçerli olacak.

OTOBÜS, METROBÜS VE BELEDİYE METROLARI KAPSAMDA MI?

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki TCDD Taşımacılık işletmesindeki hatları kapsıyor. Dolayısıyla İstanbul’da İETT otobüsleri, metrobüs ve İBB metroları; Ankara’da EGO araçları; İzmir’de ise ESHOT ve belediye metrosu bu kararın doğrudan içinde yer almıyor.

Ancak büyükşehir belediyeleri, her yıl olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kendi Meclis kararları doğrultusunda kent içi ulaşımı ücretsiz yapabiliyor. Bu nedenle belediye otobüsü ve metrobüs kullanacak vatandaşların bağlı bulundukları belediyelerin yapacağı anlık duyuruları takip etmesi gerekiyor.

ÜCRETSİZ ULAŞIM HANGİ TARİHTE GEÇERLİ?

Düzenleme 23 Ekim itibarıyla yürürlüğe girmiş olsa da ücretsiz yolculuk hakkı yalnızca 29 Ekim 2026 Perşembe günü saat 00.00’dan 24.00’e kadar geçerli olacak. Resmi tatilin başla