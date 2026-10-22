Kaynak: DHA

Bitlis’in zengin bitki örtüsüne sahip yüksek yaylalarında ilkbaharda sepet kovanlara bırakılan arılar, havaların soğumasıyla birlikte bal hasadı sürecine girdi.

Söğüt dallarından yapılan ve dışı kil ile gübreyle sıvanan geleneksel sepet kovanlarda üretilen bal, uzun ve zahmetli bir çalışmanın ardından toplanmaya başlandı.

Kekik, geven ve bölgedeki yüzlerce endemik bitki türünün nektarıyla beslenen arıların ürettiği kara kovan balında bu yıl rekolte beklentisi oldukça yüksek.

"2026 YILI KARA KOVAN BALI HASADINA BAŞLADIK"

Baba mesleğini sürdüren Bitlisli bal üreticisi Güven Güngördü, dünyaca ödüllü Bitlis balının kendine özgü aroması ve yüksek prolin değeriyle marka tescili taşıdığını belirtti.

Güngördü, "2026 yılı kara kovan balı hasadına başladık. Havaların soğumasıyla birlikte zamanı geldi. Ürünlerimizi geleneksel yöntemlerle, arının tamamen doğal sürecinde üretip tüketicilere ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK KARA KOVANINA SAHİP KENTLERDEN BİRİ

Bitlis Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Caner Güngördü, kent genelinde 2 bin 200 civarında arıcının aktif olarak üretim yaptığını duyurdu.

Kentte yaklaşık 100 bin kara kovan bulunduğunu aktaran Güngördü, Bitlis balının uluslararası yarışmalardan ödüllerle döndüğünü ve Hizan'da üretilen kara kovan balının daha önce NATO Zirvesi’nde dünya liderlerine ikram edildiğini vurguladı.