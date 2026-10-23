Mevsim değişikliğiyle beraber sıcak iklimlere ulaşmak üzere yola çıkan allı turnalar, Afyonkarahisar’da seyirlik manzaralar ortaya çıkardı. Kuzeyden güneye uzanan göç güzergâhındaki kentte görülen kalabalık kuş toplulukları, doğa tutkunlarının dikkatini çekti.
Havada geniş dönüşler yaparak ilerleyen kuşlar, yolculuk sırasında dinlenmek amacıyla belirli bölgelere kondu. Sulak sahaların üzerinden geçen sürülerin hareketlerini fark eden vatandaşlar ve doğa fotoğrafçıları, bu anları cep telefonlarıyla ve fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştirdi.
Görüntülere, toplu hâlde gerçekleştirilen uçuşların yanı sıra kuşların yere inerek dinlendiği anlar da yansıdı. Yetkililer, göç güzergâhındaki sulak bölgelerin muhafaza edilmesinin kuşların yolculuk sırasında ihtiyaç duyduğu dinlenme alanları açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Afyonkarahisar semalarında yaşanan hareketlilik, doğayla ilgilenenler tarafından ilgiyle izlendi.