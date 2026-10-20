KIZILELMA tarihe geçti: Dünyada bunu başaran ilk ve tek platform

Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, yaklaşık bir yıl önce F-16'larla kol uçuşu sırasında dahili MURAD AESA Radarı ile tespit ettiği hava hedefini GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi ile vurdu. KIZILELMA'nın bu başarıyı gerçekleştiren dünyadaki ilk ve tek platform olduğu belirtildi.