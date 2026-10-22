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Muğla’nın Bodrum ilçesinde, farklı ülkelerin bayraklarını taşıyan üç kruvaziyer gemisi limana giriş yaptı. Gemilerle ilçeye toplam 650 yolcu ulaştı.

Limanın konukları arasında Palau bayrağı taşıyan 193 metre uzunluğundaki Astoria Grande, Fransa’ya ait 131 metrelik Le Champlain ile Malta bayraklı, 59 metre uzunluğundaki Athena yer aldı.

Gemilerdeki yolcu ve çalışan sayıları da açıklandı. Astoria Grande ile seyahat eden 475 kişinin çoğunluğunu Ruslar oluştururken gemide ayrıca 372 mürettebat bulunuyor. Le Champlain’de ise çoğunluğu Fransız 127 yolcuya 121 görevli eşlik ediyor. ABD’li 48 yolcunun bulunduğu Athena’da da 21 personel görev yapıyor.

Giriş işlemlerini tamamlayan yolcular, liman sahasından çıkarak Bodrum’un tarihi mirasını ve turistik noktalarını görmek üzere ilçeye dağıldı.

Üç geminin de Bodrum’daki günlük ziyaret programının tamamlanmasının ardından limandan ayrılması ve yolculuklarını sürdürmesi bekleniyor.