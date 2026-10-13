Lüks semtte geceyi sarsan sesler: Polisten otoyolda nefes kesen operasyon

Yapılan kontrollerde araçta bulunanların Yaşarcan O. (24), Ensar E. (24), Murat S. (29) ve Enes Ü. (27) olduğu belirlendi. Şüpheliler haklarında 'Genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme' suçundan işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü. Yaşarcan O.’nun 'Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet' suçundan emniyete geliş kaydının bulunduğu da öğrenildi.