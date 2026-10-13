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YENİ Parti, CHP ve YENİ Parti’nin desteklediği Cafer Parlak’ın kazandığı Eyüpsultan Belediye Başkan Vekilliği seçimine ilişkin görüntüleri paylaştı. “Eyüpsultan Belediye Başkan Vekili seçim gerçekleri” başlıklı videoda, oylama öncesindeki uyarılar ile üçüncü ve dördüncü turda yaşanan pusula tartışmaları bir araya getirildi.

Parti, paylaşımında Cumhur İttifakı’nın seçim sonucuna yönelik itirazlarına karşı çıkarak “Sandıkta kaybettikleri seçimi gasp etmeye çalışıyorlar!” ifadelerini kullandı.

OY PUSULALARI İÇİN ÖNCEDEN UYARI YAPILDI

Videonun ilk bölümünde, oylamayı yöneten divan başkanının pusulaların okunaklı ve imla kurallarına uygun doldurulması gerektiğini anlattığı görülüyor. Pusulalarda işaretleme, leke veya yanlış anlaşılabilecek çizgiler bulunmaması konusunda uyarı yapılıyor.

Ardından üçüncü turda AK Parti Meclis Üyesi Zihni Çamcı’nın yeni oy pusulası istediği anlar gösteriliyor. Çamcı’nın talebine, “Yeni bir oy pusulası veremiyoruz maalesef” yanıtı veriliyor. Videoda Çamcı’nın yanlış yazdığı için yeni pusula istediği belirtiliyor.

“OY GEÇERLİ OLSAYDI BİLE SEÇİM DÖRDÜNCÜ TURA KALACAKTI”

YENİ Parti, üçüncü turdaki tartışmalı oyun sonucu değiştirmeyeceğini savunuyor. Videoya eklenen açıklamada, salt çoğunluk için 20 oy gerektiği belirtilerek “Oyu geçerli olsaydı bile seçim 4. tura kalacaktı” deniliyor.





🔴YENİ Parti video paylaştı 🔴Eyüpsultan Belediye Başkan Vekilliği seçiminde çarpıcı gerçekler https://t.co/W38TJShrBJ https://t.co/W12sUH8gPz — Gazete Pencere (@gazetepencere) October 13, 2026

Üçüncü turda açıklanan sonuçlara göre iki aday da 18 oy aldı, bir oy geçersiz sayıldı. Dördüncü turda ise Cafer Parlak 19, Cumhur İttifakı adayı Muhammet Çakır 16 oy aldı ve Parlak başkan vekili seçildi.