Fenerbahçe’nin teknik direktörü Domenico Tedesco, devam eden tedavi süreci nedeniyle bugün Gaziantep FK deplasmanında kulübede yer alamayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada, İtalyan çalıştırıcının ağır bir enfeksiyon geçirdiği ve tedavi sürecinin sürdüğü ifade edildi. Tedesco’nun, hafta sonu ligde oynanacak Samsunspor karşılaşmasında takımın başında sahada olması hedefleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun dördüncü haftasında bugün Gaziantep FK’ya konuk olacak Fenerbahçe’de teknik ekip sorumluluğunu Zeki Murat Göle üstlenecek.

Domenico Tedesco, sağlık sorunları yüzünden geçen hafta Hesap.com Antalyaspor ile deplasmanda yapılan lig maçında da takımıyla birlikte olamamıştı.