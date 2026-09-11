Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma müsabakasının hemen ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın sunduğu istifa kararı sarı-lacivertli camiada kriz yaratmaya devam ediyor. Karşılaşma sonrasında Başkan Aziz Yıldırım'ın yönetimi devralarak reddettiği ayrılık hamlesinde, sabah saatlerinde yapılan yüz yüze görüşmeye rağmen yeni bir boyuta geçildi. Toplantıdan "yola devam" kararı çıktığı iddialarına tecrübeli çalıştırıcının saha içi duruşu yanıt verdi.

ZİRVE SONRASI ŞOK KARAR: TESİSLERE GİTMEDİ

Başkan Aziz Yıldırım ile gerçekleştirilen kritik görüşmenin ardından 65 yaşındaki teknik adamın görevini sürdüreceği ve saat 12.00’de kurgulanan idmanda takımının başında yer alacağı öngörülüyordu. Ancak İsmail Kartal belirlenen saatte Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gitmeyerek antrenmana katılmadı. Tecrübeli teknik adamın bu tavrı, ayrılık kararından taviz vermediği şeklinde değerlendirildi.

FUTBOL DİREKTÖRÜ OĞUZ ÇETİN SAMANDIRA'DAN AYRILDI

Yaşanan kriz üzerine sarı-lacivertli kulüpte üst düzey hareketlilik başladı. Futbol Direktörü Oğuz Çetin’in Samandıra Can Bartu Tesisleri’nden ayrılarak İsmail Kartal ile görüşmek üzere yola çıktığı bildirildi. Kararında ısrarcı olan tecrübeli teknik direktör ile yönetim arasındaki görüşme maratonu sürerken kulüpten resmi bir açıklama bekleniyor.