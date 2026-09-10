UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra çıktığı ilk maçta evinde Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal düzenlenen basın toplantısında görevinden bir daha geri dönmemek üzere istifa ettiğini açıklamıştı.

AZİZ YILDIRIM KAMERALARIN KARŞISINA GEÇTİ

İsmail Kartal'ın beklenmedik kararının ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, İsmail Kartal'ın istifa kararında yaşanan bir olayın etkili olduğunu belirterek, deneyimli teknik adamın bir kişinin kafasına su şişesi atması nedeniyle çok üzüldüğünü ve bu durumun istifa kararına yol açtığını söyledi.

'İSMAİL KARTAL İLE YOL YÜRÜYECEĞİZ'

Aziz Yıldırım, Kartal'ın istifa açıklamasına rağmen teknik direktör değişikliğine gitmeyeceklerini belirtti.

Kendisi görevde olduğu sürece İsmail Kartal ile birlikte yol yürüyeceklerini vurgulayan Yıldırım, deneyimli teknik adamın takımın başında olacağını açıkladı.

'HERKES BAŞKAN, YÖNETİM, ANTRENÖRÜN YERİNE KARAR VERİYOR'

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe camiasında bir alışkanlık olmuş. Camianın değerlerine hiç kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye tukaka oldu. Fenerbahçeliler, sosyal medyada veya TV'de, YouTube'ta bir gün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye mutluluk yaşadılar ama ondan bugüne niye kaldı, takım zayıf, takım şöyle böyle her gün bir şey konuşuyorlar. Herkes başkan, yönetim, antrenörün yerine karar veriyor. Böyle bir şey yok.

'İSMAİL KARTAL'IN KAFASINA ŞİŞE ATTILAR'

Herkes sakin olacak, herkes bekleyecek. Sonunda mayıs ayında şampiyon olacağız. İsmail Kartal'ın kafasına şişe attılar bu akşam. Ondan dolayı üzüntülü, sebep bu.

'FENERBAHÇELİYİM DİYEN YORUMCULAR FENERBAHÇE'YE İHANET EDİYOR'

Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız dedik, kaldık. İsmail Kartal'la kaldık. Biz desteğiz, biz yapmadık. Biz maddi yönden gelirler giderler üzerinden çalışıyoruz. Onun istediği biri varsa arkadaşlarla konuşuyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Bazen de imkanlar var. Ben 200 milyona futbolcu alırım, hiç çekinmem alırım ama kulübe ne zarar verir.

Fenerbahçeli'yim diyen yorumcuların hepsi Fenerbahçe'ye ihanet ediyor. İsmail Kartal görevinin başındadır ama camia da İsmail Kartal'a sahip çıksın.

'BEN BIRAKANA KADAR İSMAİL KARTAL GÖREVİNDE KALACAK'

Hepimiz stres altındayız. Benim sosyal medyam yok, rahatım ama insanların var, etkileniyorlar. Doğruları yazın. İsmail Hocanın kafasına suyla, 1-1'ken şişe attılar ya. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu.

İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok, ben onun büyüğüyüm, devam edeceksin dedim. Biz bir aileyiz. Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, hoca neyse odur. Ben ayrılana kadar buradan gidemez.

İsmail Hoca aniden istifa etti, hiç beklemiyorduk ki. Siz yazıyorsunuz istifa edecek diye, siz yazmayın bakalım istifa edecek mi. Çanağı tutuyorsunuz. Sosyal medyadan yazıyorsunuz.