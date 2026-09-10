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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçı sonrası düzenlenen basın toplantısından görevinden bir daha geri dönmemek üzere istifa ettiğini açıkladı.

İSMAİL KARTAL: 'BİR DAHA ASLA GERİ DÖNMEMEK KAYDIYLA İSTİFA ETTİM'

Toplantıda "Soru almadan kendimle ilgili bir şeyler bahsetmek istiyorum" diyen İsmail Kartal istifa kararını şu sözlerle açıkladı:

"3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla birlikte yaptığımız maçlar, antrenmanlar, kamplar, başkanımız yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibarıyla ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum.

Bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlara, siz medya mensuplarına, personelime ve oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Soru da almayacağım. Bu akşam ben görevimi bıraktım.

Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Ekibimizle karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçeme oyuncularıma gelecek antrenörlere de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken görevimden istifa ettim bir daha asla geri dönmemek kaydıyla."