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Türkiye ekonomisinin önemli göstergelerinden biri olan cari işlemler dengesi, temmuz ayında verilen fazlayla birlikte 8 aylık aranın ardından yeniden artıya geçti.

Aleyhte seyreden küresel finansal koşullara rağmen gerçekleşen bu gelişmenin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya (X) hesabı üzerinden değerlendirdi.

YILLIKLANDIRILMIŞ AÇIK 40,7 MİLYAR DOLAR

Paylaşımında temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini ele alan Bakan Şimşek, yıllıklandırılmış cari açığın 40,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. Zorlu dış çevre koşullarına dikkat çeken Şimşek, "Küresel ticarette belirsizliklerin ve maliyet baskılarının arttığı bu dönemde, ihracatçılarımız; ürün ve pazar çeşitliliği, güçlü üretim altyapısı ve değişen koşullara hızlı uyum kabiliyetiyle küresel pazarlardaki konumunu koruyor" ifadelerini kullandı.

"YAPISAL DÖNÜŞÜM POLİTİKALARI SÜRECEK"

Hizmet ihracatındaki dirençli seyrin de dış dengeye büyük katkı sağladığına vurgu yapan Hazine ve Maliye Bakanı, ekonomi yönetiminin gelecek dönem yol haritasına dair şu mesajı verdi:

"Önümüzdeki dönemde ihracatçılarımızın rekabet gücünü artıracak adımlar atmaya, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimi güçlendirecek yapısal dönüşüm politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu sayede küresel ticaretteki dönüşüme ve jeopolitik gelişmelere karşı rekabet gücümüzü ve tedarik güvenliğimizi daha da güçlendireceğiz."