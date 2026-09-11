Yeniçağ Gazetesi
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İsmail Kartal'ın istifası için dış basın ne dedi?

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın istifası ve Başkan Aziz Yıldırım'ın kararı reddetmesi dış basında geniş yankı buldu.

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İsmail Kartal'ın istifası için dış basın ne dedi? - Resim: 1

Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra dönüş yapan Fenerbahçe, ilk hafta mücadelesinde sahasında Roma'yı ağırladı.

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İsmail Kartal'ın istifası için dış basın ne dedi? - Resim: 2

Chobani Stadı'nda 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından yaşanan saha dışı olaylar ve tribün şovları dış basının manşetlerine taşındı.

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İsmail Kartal'ın istifası için dış basın ne dedi? - Resim: 3

Sarı-lacivertli taraftarların sergilediği Frankenstein temalı koreografi büyük takdir toplarken, teknik direktör İsmail Kartal'ın basın toplantısındaki şok istifası ve hemen ardından Başkan Aziz Yıldırım'ın bu kararı kabul etmemesi dünya gündemine oturdu.

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İsmail Kartal'ın istifası için dış basın ne dedi? - Resim: 4

İTALYAN BASININDAN ŞİŞE İDDİASI VE KOREOGRAFİ ÖVGÜSÜ

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İsmail Kartal'ın istifası için dış basın ne dedi? - Resim: 5

Karşılaşmayı ve ardından yaşanan krizleri yakından takip eden İtalyan basınından Sky Sport, tribünlerdeki "Fenerbahçe, Avrupa'yı kasıp kavurmaya geri döndü" mesajlı dev Frankenstein görselini öne çıkarırken, İsmail Kartal'ın tribünlerden fırlatılan bir şişeyle vurulduğu iddiasını paylaştı.

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İsmail Kartal'ın istifası için dış basın ne dedi? - Resim: 6

Corriere dello Sport, sarı-lacivertlilerin sahadaki etkileyici performansını ve tribün gösterilerini överken; La Gazzetta dello Sport ise yaşanan süreci "akılalmaz olaylar" olarak niteledi.

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İsmail Kartal'ın istifası için dış basın ne dedi? - Resim: 7

İSPANYOL VE İNGİLİZ MEDYASINDA KAOS MANŞETLERİ

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İsmail Kartal'ın istifası için dış basın ne dedi? - Resim: 8

Süreç, İspanya ve İngiltere medyasında da geniş yer buldu. Marca, teknik direktörün istifasının ardından başkanın bu kararı reddetmesini "gerçeküstü kaos" ifadeleriyle okuyucularına aktardı.

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İsmail Kartal'ın istifası için dış basın ne dedi? - Resim: 9

AS, L'Equipe ve A Bola gazeteleri sarı-lacivertli kulüpteki ani ayrılık kararının yarattığı şoka dikkat çekerken; İngiliz yayın organı The Sun, Şampiyonlar Ligi maçından dakikalar sonra gelen istifa hamlesinin Aziz Yıldırım engeline takıldığını vurguladı.

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İsmail Kartal'ın istifası için dış basın ne dedi? - Resim: 10
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