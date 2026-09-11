İsmail Kartal'ın istifası için dış basın ne dedi?

Karşılaşmayı ve ardından yaşanan krizleri yakından takip eden İtalyan basınından Sky Sport, tribünlerdeki "Fenerbahçe, Avrupa'yı kasıp kavurmaya geri döndü" mesajlı dev Frankenstein görselini öne çıkarırken, İsmail Kartal'ın tribünlerden fırlatılan bir şişeyle vurulduğu iddiasını paylaştı.