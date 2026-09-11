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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili gözaltında bulunan kaptan, kaptan yardımcısı, gemi mürettebatı ve şirket çalışanı 9 şüpheli hakkında 7'şer gün ek gözaltı süresi verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 9 şüpheli, Girne Kaza Mahkemesi'nde üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

GÖRÜNTÜ DELİL OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK

Independent Türkçe'nin haberine göre, soruşturmayı yürüten Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, mahkemede aralarında kazazedelerin de bulunduğu 295 kişinin ifadesinin alındığını belirtti.

Mannaş, halen kayıp olan yolculardan birinin olay sırasında ailesine gönderdiği video kaydında geminin kızağının kırık olduğunun görüldüğünü ifade etti. Söz konusu görüntünün soruşturma kapsamında delil olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Mahkeme heyeti, gözaltındaki 9 şüpheli hakkında 7'şer gün ek gözaltı süresi verilmesine karar verdi.

Soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.