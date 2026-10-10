Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak alarmı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgede pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM 2°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 1°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 23°C

Parçalı bulutlu

VAN 6°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı