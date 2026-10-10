Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak alarmı

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 10 Eylül hava durumu haritasına göre Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda sağanak beklenirken Marmara ve Ege’de sis görülecek, kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.. İşte ayrıntılar...

Kaynak: Haber Merkezi
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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 2

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 3

RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 4

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE 13°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 15°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 12°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 5

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kıyılarında pus, yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 16°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 9°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 6

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR 10°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 7

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 10°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 8°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 8

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 8°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 11°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 7°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 15°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam Doğu Karadeniz'in doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE 13°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 15°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 10

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgede pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM 2°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 1°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 23°C
Parçalı bulutlu

VAN 6°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 14°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 13°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 17°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 12

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 13

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in batısı yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan, öğle saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 14

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 15

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 16

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerine kadar batısı kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, sabah saatlerinde güneyi 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 17

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, gece saatlerine kadar yer yer 0,75, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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