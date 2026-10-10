Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 10 Eylül hava durumu haritasına göre Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda sağanak beklenirken Marmara ve Ege’de sis görülecek, kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.. İşte ayrıntılar...Kaynak: Haber Merkezi
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BURSA 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE 13°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 15°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 12°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kıyılarında pus, yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 16°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 9°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 10°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 10°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 8°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU 8°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 11°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 7°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 15°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam Doğu Karadeniz'in doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 13°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 16°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 15°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgede pus, yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM 2°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 1°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 11°C, 23°C
Parçalı bulutlu
VAN 6°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 14°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 13°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 17°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in batısı yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan, öğle saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerine kadar batısı kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, sabah saatlerinde güneyi 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, gece saatlerine kadar yer yer 0,75, Görüş: İyi, yağış anında orta.