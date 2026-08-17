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Endonezya'nın Flores bölgesinde 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi. Depremde 213 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer, depremden sonra yürütülen çalışmalarda ulaşılması güç bölgelerdeki enkazın büyük bölümünün kaldırıldığını ve bazı yolların yeniden ulaşıma açıldığını açıkladı.

Bölgede yaşanan elektrik kesintilerinin ise arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilediği belirtildi.

14 GÜNLÜK ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Doğu Nusa Tenggara Eyaleti Valisi Melki Laka Lena, arama kurtarma, tahliye, sağlık hizmetleri, barınma, ulaşım ve altyapı çalışmalarının hızlandırılması amacıyla 14 günlük acil durum ilan edildiğini duyurdu.

BÖLGEYE 1500 GÜVENLİK PERSONELİ GÖNDERİLDİ

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Abdul Muhari, yaklaşık 1500 güvenlik personelinin afet bölgesinde görevlendirildiğini açıkladı.

Muhari ayrıca, depremzedelere ulaştırılmak üzere 275 ton insani yardımın uçaklarla bölgeye gönderildiğini bildirdi.

İKİ SAHRA HASTANESİ KURULDU

Depremden en fazla etkilenen bölgelerden Flores'e bağlı Ruteng'de iki sahra hastanesi kurulduğu aktarıldı.

Yetkililer şu ana kadar herhangi bir kayıp ihbarı yapılmadığını belirtirken, buna rağmen depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.