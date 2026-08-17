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17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 27 yıl geçti. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan depremde 17 binden fazla kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı. Olası Marmara depremine ilişkin tartışmalar sürerken Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"KENDİMİZİ ALDATMAYALIM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Naci Görür, yıllar içinde çok şey konuşulmasına rağmen deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiğini söyledi.

Görür, "Çok insanımız, çok binalarımız gitti. Çok şey söylendi, çok konuşuldu. Yeni, yeni evler yapıldı. Sanki hiç tekrar yıkılmayacak, tekrar deprem olmayacak gibi" ifadelerini kullandı.

"ER VEYA GEÇ BÜYÜK BİR DEPREM OLACAK"

Açıklamasında Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna dikkat çeken Görür, "Arkadaşlar kendimizi aldatmayalım. Bir deprem ülkesinde yaşıyoruz. Er veya geç, orada veya burada büyük bir deprem olacak ve binlerce insan ölecektir" dedi.

"ÜLKEYİ DEPREM DİRENÇLİ HALE GETİRİN"

Görür, çözümün yalnızca fay hatlarını konuşmak olmadığını belirterek deprem dirençli şehirlerin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Bu sürecin en az 20 yıl boyunca kararlılıkla yürütülecek çalışmalarla mümkün olabileceğini ifade eden Görür, bu alanda özel bir bakanlık kurulması önerisini de yineledi.