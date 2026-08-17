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Kaynak: Haber Merkezi / ANKA

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 52'si tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin Yeni Duruşma Salonu'nda, 65. gününde devam ediliyor.

Davanın ikinci bölümü, 40 gün aradan sonra İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’ne inşa edilen yeni duruşma salonunda bugün başladı.

Duruşma başlamadan önce bir çantada silah olduğu şüphesiyle binaya alınanlar, tekrar arama kontrol noktasından geçirildi. Daha önce aynı salonda görülen Aziz İhsan Aktaş davasında basına ayrılan yer de değiştirildi.

Gazeteciler, sanıkların bulunduğu yakın olan yerden salonun en arkasında izleyiciler kısmına yakın olan yere taşındı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, İBB davasındaki tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi ancak ara kararda bu sonuca ilişkin herhangi bir gerekçe göstermemişti.

Son duruşma 9 Temmuz tarihinde görülmüş ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 6 kişi bu duruşmada tahliye edilmişti.

İnan Güney'in tahliye edildiği son duruşmanın ardından İBB davasındaki ilk celse de bitmişti, bir sonraki yani ikinci celsenin başlayacağı tarihin 17 Ağustos olarak mahkeme heyeti tarafından duyurulmuştu.

12.00 ÖZEL, ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Duruşmayı İmamoğlu ile diğer sanık ailelerinin yanı sıra YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Sekreter Yunus Emre, Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ile çok sayıda siyasetçi izledi. Özel salona geldiği sırada izleyiciler alkışlayarak “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganı attı.

12.00 “CUMHURBAŞKANI İMAMOĞLU” SLOGANI

Duruşmaya itirafçı Adem Soytekin, suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yüzlerce yıl hapis istemiyle dava açılan ancak tutuksuz yargılanan Aziz İhsan Aktaş ile pek çok tutuksuz sanık katıldı. Tutuklu sanıklar saat 11.45 itibarıyla salona getirildiği sırada “Türkiye burada, tutsakların yanında” sloganı atılırken İmamoğlu geldiğinde de salondan “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sesi yükseldi. İmamoğlu, Özel’e "Hoş geldiniz, Genel Başkanım hoş geldiniz. Öpüyorum sizi” diye seslendi. Mahkeme heyeti de saat 11.56 itibarıyla salona geldi. Duruşma, avukatların usule ilişkin talepleriyle başladı.

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