MasterChef'te erken veda: Elenen ilk yarışmacı belli oldu

SON DÖRTLÜ MEHMET ŞEF'İN ÖZEL TABAĞI İÇİN YARIŞTI

İkinci tura kalan Tolğa, Demirhan, Enes ve Burçin ise yarışmada kalabilmek için Mehmet Şef’in imza tabağı olan “Kırlangıç Yüzgeci Çorbası”nı hazırlamak üzere yeniden tezgah başına geçti.