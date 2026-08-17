TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026, yeni sezonun ilk eleme heyecanıyla izleyicileri ekrana kilitledi.
MasterChef'te erken veda: Elenen ilk yarışmacı belli oldu
MasterChef Türkiye 2026’da sezonun ilk eleme heyecanı geride kaldı. Şeflerin karşısında şampiyonluk mücadelesi veren potadaki yarışmacılardan biri mutfağa veda etti. İki etaplı zorlu gecenin sonunda hayallerine veda eden isim belli oldu.Kaynak: Diğer
16 Ağustos Pazar akşamı yayınlanan bölümde, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun karşısına çıkan yarışmacılar, mutfaktaki kalıcılıklarını sürdürmek adına kıyasıya bir mücadele sergiledi.
Gecenin sonunda şeflerin kritik değerlendirmeleriyle sezona ilk veda eden isim belli oldu.
Mavi ve Kırmızı takım oyunlarının ardından eleme potasına giren Batuhan, Demirhan, Burçin, Nilay, Kübra, Tolğa, Simge ve Enes tezgah başına geçti.
İki etaplı eleme gecesinin ilk turunda şefler, yarışmacılardan ana malzemesi domates olan yaratıcı bir tabak hazırlamalarını istedi.
45 dakikalık kritik sürenin ardından tadım yapan şefler; Batuhan, Nilay, Kübra ve Simge’nin tabaklarını başarılı bularak bu dört ismi potadan çıkardı.
SON DÖRTLÜ MEHMET ŞEF'İN ÖZEL TABAĞI İÇİN YARIŞTI
İkinci tura kalan Tolğa, Demirhan, Enes ve Burçin ise yarışmada kalabilmek için Mehmet Şef’in imza tabağı olan “Kırlangıç Yüzgeci Çorbası”nı hazırlamak üzere yeniden tezgah başına geçti.
55 dakikalık süre zarfında reçeteye en yakın tabağı çıkarmak için ecel terleri döken yarışmacıların tabakları büyük bir titizlikle incelendi.
MAVİ TAKIMDAN DEMİRHAN SEZONA VEDA ETTİ
Tadım aşamasının ardından Tolğa ve Burçin potadan sıyrılmayı başarırken, gecenin son iki ismi Enes ve Demirhan oldu.
Şeflerin yaptığı nihai değerlendirme sonucunda rakiplerinin gerisinde kalan ve Mavi Takım önlüğünü taşıyan Demirhan, MasterChef 2026 sezonunun ilk elenen yarışmacısı olarak mutfağa veda etti
Enes ise şeflerin kararıyla yarışmadaki mücadelesini sürdürme hakkı kazandı.