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Kaynak: AA / İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak hazırlanan "Sahada Rakip, Kardeşlikte Biriz, Terörsüz Türkiye" pankartının Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK karşılaşmasında tribünlere Türkçe ve Kürtçe asıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK arasındaki Süper Lig ilk hafta maçında Türkçe ve Kürtçe hazırlanan pankartla birlik ve kardeşlik mesajı verdi.

"SAHADA RAKİP, KARDEŞLİKTE BİRİZ, TERÖRSÜZ TÜRKİYE"

Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK arasında Diyarbakır Stadı'nda oynanan sezonun ilk hafta müsabakasında tribünlere, iki bakanlık tarafından hazırlanan "Sahada Rakip, Kardeşlikte Biriz, Terörsüz Türkiye" ifadelerinin yer aldığı pankart asıldı.

Türkçe ve Kürtçe hazırlanan pankartla sporun birleştirici gücüne vurgu yapılarak, birlik ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi mesajı verildi.

Taraftarlar, Diyarbakır'da 16 yıl sonra oynanan Süper Lig maçına yoğun ilgi gösterdi.