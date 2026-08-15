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Yeryüzü, 2026 yılının ilk altı ayından itibaren peş peşe gelen şiddetli sarsıntılarla adeta dev bir deprem fırtınasının merkezine dönüştü. Yılın başından bu yana farklı kıtalarda meydana gelen büyük depremler, kıyı bölgelerinde tsunami paniklerine, dağlık alanlarda heyelanlara ve yerleşim yerlerinde çok ağır can kayıplarına yol açtı.

Türkiye’de Ocak ayında yaşanan hissedilebilir sarsıntının ardından Asya ve Güney Amerika hatlarında büyüklüğü 7’nin üzerinde olan devasa depremler kaydedildi. Felaket zinciri Ağustos ayına gelindiğinde de hız kesmeden devam etti.

TÜRKİYE’DE YILIN İLK HİSSEDİLEN SARSINTISI: BALIKESİR SINDIRGI DEPREMİ

Yılın ilk döneminde Türkiye’de korku dolu anların yaşanmasına neden olan deprem Balıkesir’de meydana geldi. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece saat 00.24’te 5,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, sarsıntının yerin 11,04 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu. Gece yarısı meydana gelen bu deprem geniş bir alanda etki gösterdi ve Bursa, İzmir, Yalova ile Kütahya gibi çevre illerde de kuvvetli şekilde hissedildi.

JAPONYA AÇIKLARINDA DEV DEPREM VE TSUNAMİ ALARMI

Nisan ayına gelindiğinde Pasifik Deprem Kuşağı üzerindeki Japonya şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldı. Japonya’nın Miyako kenti açıklarında 7,4 büyüklüğünde çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi verilerine göre sarsıntı, Miyako kentinin 100 kilometre doğu-kuzeydoğusunda gerçekleşti. Yerel saatle 16.53’te, Türkiye saatiyle ise 10.53’te yaşanan depremin derinliği 35 kilometre olarak bildirildi.

Sarsıntının hemen ardından Japonya Meteoroloji Ajansı acil kodla tsunami uyarısı yayımladı. Özellikle Iwate eyaleti ve Hokkaido bölgesinin bazı kesimleri için tsunami alarmı verilirken; Aomori, Miyagi ve Fukuşima eyaletleri ile Hokkaido’nun diğer kıyı alanlarında da vatandaşlara tsunami riskine karşı kıyı senaryoları doğrultusunda dikkatli olmaları yönünde hayati uyarılar iletildi.

FİLİPİNLER’DE HEYELAN FELAKETİ VE TSUNAMİ KAÇIŞI

Haziran ayının ilk haftasında yıkıcı deprem dalgası Güneydoğu Asya’ya kaydı. Filipinler’in Mindanao bölgesinde 7 Haziran 2026 tarihinde 7,8 büyüklüğünde dev bir deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı. Yerin 55,2 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu sarsıntı, bölgedeki altyapıya büyük zarar verdi.

Depremin şiddetiyle Sarangani bölgesinde çok sayıda toprak kayması yaşandı. Yetkililer, 13 kişi doğrudan heyelanlar nedeniyle olmak üzere toplam canlı kaybının kısa sürede 32’ye yükseldiğini ve 200’den fazla vatandaşın yaralandığını bildirdi. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, tsunami tehlikesine karşı savunmasız kıyı alanlarında yaşayan vatandaşlara derhal yüksek bölgelere gitmeleri yönünde hayati bir çağrıda bulundu. Hükümetin tüm afet müdahale kurumlarıyla teyakkuza geçtiği duyuruldu.

VENEZUELA’DA 39 SANİYE ARAYLA İKİ BÜYÜK YIKIM

Filipinler sarsıntısından kısa bir süre sonra, 24 Haziran 2026 tarihinde Güney Amerika ülkesi Venezuela adeta felaketi yaşadı. Ülkede sadece 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki dev deprem peş peşe meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi, ilk sarsıntının Yaracuy eyaletine bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda 21,9 kilometre derinlikte gerçekleştiğini, hemen ardından gelen ikinci sarsıntının ise aynı eyalete bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 10 kilometre derinlikte oluştuğunu duyurdu.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Rodriguez tarafından yapılan resmi açıklamada, üst üste gelen bu iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 1943’e yükseldiği, yaralı sayısının ise 10 bin 571 olarak kayıtlara geçtiği aktarıldı. Saniyeler arayla yaşanan bu çift deprem, ülke tarihinin en ağır afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

KOLOMBİYA’DA BAŞKENT YAKINLARINDA 7,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI

Ağustos ayına girildiğinde deprem fırtınası Güney Amerika kıtasını vurmaya devam etti. 10 Ağustos 2026 tarihinde Kolombiya’da başkent Bogota yakınlarında da yoğun şekilde hissedilen 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu verilerine göre sarsıntı, Chocó eyaletindeki San José del Palmar merkez üssünde, yerin 82 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo De La Espriella, yaptığı resmi açıklamada dev depremde hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 132’ye ulaştığını duyurdu. Sarsıntının ardından kıyı şeritleri için tsunami uyarıları yayımlandı.

ENDONEZYA’DA 7,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI VE ARTÇI DALGALARI

Ağustos ayının ortasında felaketin son adresi Endonezya oldu. Tarihler 14 Ağustos 2026’yı gösterdiğinde Endonezya’da 7,7 büyüklüğünde devasa bir deprem gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi, sarsıntının merkez üssünün Flores bölgesinin 68 kilometre kuzeybatısı olduğunu ve depremin yerin 10 kilometre gibi sığ bir derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

Yüzeye yakın gerçekleşen bu dev depremin ardından bölgede büyüklükleri 5,6 ile 6,1 arasında değişen çok sayıda şiddetli artçı sarsıntı kaydedildi. Yetkililer deniz seviyesindeki olası hareketliliklere karşı bölgede hızla tsunami riski uyarısında bulundu.