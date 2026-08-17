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Kaynak: İHA

Aydın'da sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 tonun üzerinde tağşiş yağ ve 2,6 ton zeytin ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 4 kişiye toplam 1 milyon 177 bin 669 lira idari para cezası uygulandı.

4 AYRI OPERASYON DÜZENLENDİ

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik denetim ve operasyonlar devam ediyor.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3-13 Ağustos 2026 tarihleri arasında il genelinde sahtecilik faaliyetlerine yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

2 MİLYON LİRALIK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu değerlendirilen ürünler ele geçirildi.

Baskınlarda: 1.155 litre etiketsiz tağşiş yağ, 2.677 kilogram zeytin ele geçirildi.

4 KİŞİYE 1,1 MİLYON LİRALIK CEZA

Ele geçirilen ürünlerle ilgili 4 kişi hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilere toplam 1 milyon 177 bin 669 lira idari para cezası uygulandı.

Aydın'da sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik denetim ve operasyonların sürdüğü bildirildi.