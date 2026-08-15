Kolombiya, Endonezya ve İspanya’da peş peşe meydana gelen şiddetli sarsıntılar, 12 Ağustos’taki tam güneş tutulmasının ardından dünyada "deprem fırtınası" yaşandığı iddialarını yeniden gündeme taşıdı.
Dünya peş peşe sallandı Ahmet Ercan açıkladı: Türkiye için deprem riski var mı?
Kolombiya, Endonezya ve İspanya'da peş peşe yaşanan şiddetli depremler sonrası güneş tutulması iddiaları gündeme geldi. Konuyu değerlendiren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, tutulmanın bilimsel bir kanıtı olmadığını ve sarsıntıların Türkiye'yi etkilemeyeceğini belirterek korkuları yatıştırdı.Cemile Kurel
Büyüklüğü 7,7'ye ulaşan yıkıcı depremler ve sosyal medyada yayılan spekülasyonlar sonrasında gözler uzman isimlere çevrildi.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, güneş tutulması-deprem bağlantısından Türkiye için olası tehlikelere kadar merak edilen tüm soruları ODA TV'de yanıtladı.
Peş Peşe Gelen Sarsıntılar: Kolombiya, Endonezya Ve İspanya
10 Ağustos - Kolombiya
Choco bölgesinde 7,4 büyüklüğünde, 110 kilometre derinlikte meydana gelen yıkıcı depremle süreç başladı.
12 Ağustos - Güneş Tutulması Ve Kozmik İddialar
Tutulma, meteor yağmuru ve gezegen dizilimleri sonrasında "yerçekiminin kaybolacağı" ve "gezegenlerin büyük depremleri tetiklediği" iddiaları ortaya atıldı.
15 Ağustos - Endonezya:
Flores Adası açıklarında deniz altında 7,7 büyüklüğünde dev bir sarsıntı kaydedildi.
66 Dakika Sonra - İspanya:
Granada yakınlarında 5,0 - 5,2 büyüklüğünde başka bir deprem yaşandı.
Güneş Tutulması Depremleri Tetikler Mi?
Güneş tutulmalarının depremlerle olan ilişkisini değerlendiren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, şu ifadeleri kullandı:
"Genel olarak Güneş tutulmasından 10-12 gün önce ve 10-12 gün sonrasının deprem etkileşimi konusunda bir etkisi olduğu konuşuluyor. Özellikle tutulmanın geçtiği kuşaklar eğer birikmekte olan, gerginlik birikiminde olan kırıkların üzerinden geçiyorsa bu etkinin büyüdüğü düşünülüyor. Ancak bunun bir bilimsel kanıtı yok. Çünkü, kanıt için çok uzun yüzyıllar alan bir gözlem gerekiyor. Bu da insan ömrünü aşan bir süre."
Endonezya Ve İspanya Depremleri Bağlantılı Mı? Türkiye'yi Etkiler Mi?
Endonezya depreminin Pasifik Ateş Çemberi'nde Avustralya ve Sunda levhalarının çarpışmasıyla gerçekleştiğini, İspanya depreminin ise Afrika levhasının kuzeye hareketiyle oluştuğunu belirten Ercan, iki deprem arasında bir bağ olmadığını vurguladı.
Türkiye açısından risk durumunu da açıklayan Ercan, şöyle konuştu:
"Türkiye'yi etkilemez. Çünkü levha sınırları aynı değil. Bir de gerginlik yani suyun akışı gibi oradan başlayan bir sel Türkiye'ye basar gibi bir durum yoktur depremlerde. Dolayısıyla etkilemez. Yani Türkiye'de bir korkulacak bir durum şu anda söz konusu değil."
"Dünya Depremleri Kudurmadı, Her Şey Doğal Akışında"
Kamuoyunda dolaşan "deprem fırtınası" söylemlerine karşı çıkan Ercan, şu uyarılarda bulundu:
"Depremlerin kudurduğu falan yok. Depremler aynı akış doğrultusunda yıllardır devam ediyor. Dünya depremlerinin etkinliğine bakacak olursak bu yıllarda kudurdu diye bir olay söz konusu değil. Her şey doğal akışında seyrediyor.
Dünyadaki depremlerin yüzde 3'ü de Türkiye'de oluşuyor. Abartılı açıklamalar yapmak Türkiye'ye yakışmıyor.
Türkiye'nin bir yerinde deprem konusunda uyarı yaptığımız zaman o uyarı en az 100-200 yıl geçerlidir."