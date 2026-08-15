Dünya peş peşe sallandı Ahmet Ercan açıkladı: Türkiye için deprem riski var mı?

"Genel olarak Güneş tutulmasından 10-12 gün önce ve 10-12 gün sonrasının deprem etkileşimi konusunda bir etkisi olduğu konuşuluyor. Özellikle tutulmanın geçtiği kuşaklar eğer birikmekte olan, gerginlik birikiminde olan kırıkların üzerinden geçiyorsa bu etkinin büyüdüğü düşünülüyor. Ancak bunun bir bilimsel kanıtı yok. Çünkü, kanıt için çok uzun yüzyıllar alan bir gözlem gerekiyor. Bu da insan ömrünü aşan bir süre."