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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 58 bin 670 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 40 bin 787 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda elektrik üretimi 1 milyon 247 bin 554 megavatsaat, tüketim ise 1 milyon 226 bin 378 megavatsaat oldu.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE İLK SIRADA HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ

Dünkü elektrik üretiminde ilk sırayı yüzde 21,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri aldı.

Barajlı hidroelektrik santrallerini yüzde 20,4 ile rüzgar enerjisi santralleri, yüzde 18,7 ile ithal kömür santralleri takip etti.

TÜRKİYE ELEKTRİK İHRACAT VE İTHALATI YAPTI

Türkiye, dün 23 bin 600 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 483 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.