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Kaynak: AA

Spot elektrik piyasasında yarın için fiyatlar belli oldu. Bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 4 bin 142 lira 43 kuruşa, en düşük fiyatı ise 1484 lira 85 kuruşa yükseldi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi de önceki güne göre arttı.

ELEKTRİKTE EN YÜKSEK FİYAT SAAT 20.00'DE

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı saat 20.00'de 4 bin 142 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

En düşük fiyat ise saat 07.00'de 1484 lira 85 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Gün öncesi piyasada elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 737 lira 40 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 802 lira 43 kuruş oldu.

SPOT PİYASADA İŞLEM HACMİ 1,8 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 2,25 artarak 1 milyar 887 milyon 974 bin 336 liraya yükseldi.

BUGÜN ELEKTRİĞİN FİYATI 4 BİN LİRAYA ÇIKTI

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin bugünkü en yüksek fiyatı 4 bin lira, en düşük fiyatı ise 1000 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Böylece yarın için elektrik fiyatlarının özellikle saat 20.00'de yüksek seviyeye çıkması bekleniyor.