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Kaynak: AA

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 251 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi de önceki güne göre geriledi.

İŞLEM HACMİ 1,8 MİLYON LİRAYA DÜŞTÜ

Spot doğal gaz piyasasında dün gerçekleşen işlem hacmi 1 milyon 828 bin 606 lira oldu. Piyasada bir önceki gün işlem hacmi 4 milyon 319 bin 459 lira olarak kaydedilmişti.

Dünkü işlemlerde 106 bin metreküp doğal gaz ticareti gerçekleştirildi.

DENGELEME GAZINDA ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 113 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 388 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

TÜRKİYE'YE 73,5 MİLYON METREKÜP DOĞAL GAZ GİRİŞİ

Verilere göre Türkiye'ye dün 73 milyon 502 bin 785 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 73 milyon 570 bin 73 metreküp olarak kayıtlara geçti.