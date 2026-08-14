Sıfır faizli kredi veren bankalar fiyatları yükseltti: İşte en yüksek veren banka

Yüksek kredi maliyetleri karşısında nakit arayışına giren vatandaşlar, bankaların faizsiz kredi duyurularına yoğun ilgi gösteriyor. Pek çok finans kuruluşu, özellikle ilk kez müşterisi olacak tüketicilere 100 bin liraya varan tutarlarda sıfır faizli kredi, taksitli nakit avans ve nakit destek olanakları sağlıyor. Öte yandan, bu avantajlı kampanyalardan faydalanabilmek adına ilgili bankanın daha önce müşterisi olmamış şartı aranırken, aynı zamanda yapılacak kredi incelemesinden de onay alınması gerekiyor.
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Bankaların faizsiz kredi kampanyaları hız kazandı. Bazı bankalar yeni müşterilere farklı ürünlerle 100 bin TL’ye varan faizsiz finansman imkanı sunuyor. Kampanyalardan yararlanmak isteyenlerin başvuru şartlarını ve kişiye özel limitleri dikkatle incelemesi gerekiyor.Kaynak: Diğer
Finans kuruluşları, portföylerine yeni katılımlar sağlamak amacıyla sıfır faizli borç verme, nakit avans ve taksitli finansman fırsatlarını ön plana çıkardı. 100 bin liraya kadar ulaşabilen bu kredi alternatiflerinde başvuru kriterlerini; bireyin kredi geçmişi ve ilgili kurumla daha önceden herhangi bir ticari geçmişinin bulunup bulunmadığı gibi unsurlar şekillendiriyor.
SIFIR FAİZLİ KREDİ
Bankalar, yeni müşteri kampanyaları kapsamında faizsiz finansman seçeneklerini öne çıkardı.
Acil nakit ihtiyacı olanlar için sıfır faizli kredi, taksitli para ve nakit avans fırsatları dikkat çekiyor.
Söz konusu kampanyalar kapsamında sağlanan toplam finansman limiti kimi bankalarda 100 bin lirayı bulabiliyor. Söz konusu miktar; kredi, nakit avans, taksitli nakit veya ek hesap gibi alternatif finansal araçlar aracılığıyla belirleyebiliyor.
Faizsiz kredi kampanyalarının büyük bölümü yalnızca bankaya ilk kez müşteri olacak kişiler için geçerli oluyor.
Daha önce ilgili bankada hesabı bulunan ya da hesabını kapatmış olan kişiler kampanya kapsamı dışında kalabiliyor.
Sıfır faizli borç imkânlarında tüm bireyler aynı miktarda finansman desteğinden faydalanamıyor. Finans kuruluşları, müracaat eden kişinin borç ödeme geçmişini, kazanç durumunu ve risk analizini baz alarak limit belirliyor.
Borçlanma maliyetlerinin zirvede olduğu bu süreçte, faiz uygulanmayan kampanyalar bireylerin dikkatini çekti. Uzman görüşlerine göre bu tarz cazip teklifler, hakikaten acil nakit sıkıntısı çeken tüketiciler açısından önemli bir fayda sunabiliyor.
Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan, faizsiz kredi imkanlarının ihtiyaç halinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Turan, ihtiyacın değil isteğin öne çıktığı durumlarda borçlanma konusunda daha temkinli olunması gerektiğine vurgu yaptı.
Kampanyalara başvurmadan önce vade, limit, müşteri şartı ve ek ürün koşullarının dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor.
Bazı bankalarda kampanyadan yararlanmak için mobil müşteri olmak, kredi kartı başvurusu yapmak ya da belirli işlem şartlarını yerine getirmek gerekebiliyor.
100 bin TL’ye kadar finansman imkanı sunulsa da nihai tutar müşterinin durumuna göre değişiyor.
Kredi notu, gelir belgesi, mevcut borçlar ve bankanın iç değerlendirmesi kullanılabilecek tutarı doğrudan etkiliyor.
Sıfır faizli kredi ve nakit avans kampanyaları, özellikle kısa vadeli nakit ihtiyacı olanlar için alternatif oluşturuyor.
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NOT:
Bankalardaki faiz oranları belirli şartlara bağlı olarak değişebilir.