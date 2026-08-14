Sıfır faizli kredi veren bankalar fiyatları yükseltti: İşte en yüksek veren banka

Finans kuruluşları, portföylerine yeni katılımlar sağlamak amacıyla sıfır faizli borç verme, nakit avans ve taksitli finansman fırsatlarını ön plana çıkardı. 100 bin liraya kadar ulaşabilen bu kredi alternatiflerinde başvuru kriterlerini; bireyin kredi geçmişi ve ilgili kurumla daha önceden herhangi bir ticari geçmişinin bulunup bulunmadığı gibi unsurlar şekillendiriyor.