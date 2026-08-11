Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, taşınmaz ticaretinde şeffaflığı sağlamak ve kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla sosyal medya üzerinden yürütülen pazarlama faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir düzenlemeyi devreye soktu.
Tek bir hataya 286 bin TL ceza: Emlak ilanlarında rastgele devir bitti
Ticaret Bakanlığı, emlakçıların sosyal medyadaki ilan paylaşımlarına EİDS linki ve format zorunluluğu getirdi. Standartlara uymayan işletmelere her paylaşım için yüklü miktarda ceza kesilecek.Kaynak: Haber Merkezi
Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) çerçevesinde şekillendirilen yeni mevzuatla birlikte, gayrimenkul ve konut danışmanlarının dijital platformlardaki ilan paylaşımlarına belirli standartlar ve katı yaptırımlar getirildi.
Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a yeni düzenleme ve gelecek kurallar hakkında detayları aktardı.
EİDS uygulamasının ilk aşamalarında, sosyal medya mecralarında yapılan kontrolsüz paylaşımlar kısıtlanmış ve bu durum sektör temsilcileri nezdinde belirsizliklere yol açmıştı.
Bakanlık tarafından yapılan son değerlendirmelerin ardından, emlak işletmelerinin portföylerini sosyal ağlarda tanıtabilmesinin önü yeniden açıldı.
Ancak bu serbestlik, rastgele bilgi paylaşımının tamamen sona erdirildiği disiplinli bir yapıya dönüştürüldü.
Sosyal mecralarda pazarlama faaliyeti yürüten gayrimenkul uzmanlarının herhangi bir idari yaptırımla karşılaşmaması adına uymakla yükümlü olduğu temel kriterler şu şekilde sıralandı:
Instagram gönderileri, Reels videoları veya WhatsApp durum güncellemeleri de dahil olmak üzere yapılan her paylaşımda, EİDS sistemine entegre edilmiş resmi ilan doğrulama linkinin yer alması şart koşuldu.
Bağlantı içermeyen paylaşımlar mevzuata aykırı kabul edilecek.
Sosyal mecraya yüklenen fotoğraf, video ve ilan açıklamalarının, EİDS platformunda doğrulanan resmi kayıtlarla milimetrik olarak aynı detayları taşıması gerekiyor.
Sistemde kayıtlı olan satış veya kiralama bedeli ne ise sosyal medyada da aynı tutar yayınlanacak.
"Özelden fiyat verilir", "Fiyat için arayın" veya sistemdekinden farklı rakamlar yazarak algı oluşturma uygulamalarına kesinlikle izin verilmeyecek.
Belirlenen formatın dışına çıkan, EİDS doğrulama bağlantısı olmadan paylaşım yapan ya da yanıltıcı bilgi sunan işletmelere yönelik yaptırımlar da netleşti.
Bakanlık denetimleri kapsamında, mevzuata aykırı olduğu tespit edilen her bir paylaşım için işletmelere 286 bin 206 TL tutarında idari para cezası uygulanacak.
Piyasadaki fiyat spekülasyonlarını engellemeyi hedefleyen bu adımla birlikte, yalnızca EİDS standartlarına tam uyum sağlayan yetkili profesyonellerin faaliyetlerini sürdürebileceği vurgulandı.